Lada Vesta 2026 года уже у дилеров — что поменялось?

Дилеры АВТОВАЗа начали получать автомобили Lada Vesta с ключом-картой

В соответствии с ранее озвученными планами, у официальных дилеров бренда Lada начали появляться автомобили Lada Vesta 2026 модельного года.

Одно из главных отличий от прежних версий в том, что теперь автомобили семейства комплектуются ключом-картой, посредством которого осуществляется бесключевой доступ и дистанционный запуск двигателя. Кроме того, мультимедийная система EnjoY теперь работает с проекционным решением PlayAuto, объединяющим сервисы Сбера и партнеров: навигация (онлайн и офлайн), голосовой помощник, музыкальные стриминги и бесконтактная оплата заправок.

Таким образом, машины в новой конфигурации начали поступать дилерам точно в обозначенные сроки. А вот возвращения на Весту климат-контроля придется подождать до 2026 года.

-88