Lada Vesta 2026 года уже у дилеров — что поменялось?
В соответствии с ранее озвученными планами, у официальных дилеров бренда Lada начали появляться автомобили Lada Vesta 2026 модельного года.
Одно из главных отличий от прежних версий в том, что теперь автомобили семейства комплектуются ключом-картой, посредством которого осуществляется бесключевой доступ и дистанционный запуск двигателя. Кроме того, мультимедийная система EnjoY теперь работает с проекционным решением PlayAuto, объединяющим сервисы Сбера и партнеров: навигация (онлайн и офлайн), голосовой помощник, музыкальные стриминги и бесконтактная оплата заправок.
Таким образом, машины в новой конфигурации начали поступать дилерам точно в обозначенные сроки. А вот возвращения на Весту климат-контроля придется подождать до 2026 года.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!
Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!