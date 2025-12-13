Стало известно, когда на модели Lada вернется климат-контроль

RCI News: климат-контроль вернется на модели Lada Iskra, Vesta и Aura в 2026 году

Ряд новых и возвращенных функций появится на моделях Lada Iskra, Vesta и Aura в первой половине 2026 года, сообщает источник по информации с профсоюзной конференции АВТОВАЗа.

Среди этих функций будет климат-контроль, ныне вазовским моделям недоступный, отмечает источник. Напомним, осенью 2024 года на АВТОВАЗе сообщали о планах вернуть климат-контроль уже в 2025 году – и двумя месяцами позднее подтвердили эти планы. Кстати, тогда же были обозначены аналогичные сроки для появления на Весте бесключевого доступа – и, по последним данным, оборудованные им машины все же начнут поступать дилерам в декабре 2025 года.

На прежние Весты (на фото – Vesta SW Cross) климат-контроль ставили, но после «перезагрузки» остался лишь кондиционер

Климат-контроль же придется подождать чуть дольше. Как отмечал директор по продуктам и программам АВТОВАЗа Олег Груненков, сложности с возвращением утраченных под санкциями опций связаны с тем, что «приходится менять поставщиков, отрабатывать автомобиль по сертификации».

После перезапуска Весты в 2023-м АВТОВАЗ постепенно вернул на Весту систему курсовой устойчивости ESC, боковые подушки безопасности, трехступенчатый обогрев передних сидений, камеру с динамической траекторией, электроскладывание зеркал, датчики дождя и света, передние стеклоподъемники с автоматическим режимом и задний подлокотник. А также – впервые применил на модели передние парктроники, мониторинг слепых зон с индикацией в зеркалах, светодиодные противотуманки и обогреваемые форсунки омывателя стекла.

