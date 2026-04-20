ОСАГО снова подорожает — и вот на сколько

Полисы ОСАГО могут подорожать в России на 10% из-за роста лимита выплат

Российский союз автостраховщиков прогнозирует, что стоимость полисов ОСАГО вырастет примерно на 10%. Причина – планируемое увеличение максимальной суммы выплат по рискам жизни и здоровья с нынешних 500 тысяч до 2 млн рублей.

«Необходимые расчеты должен будет произвести Банк России и соответствующим образом изменить страховые тарифы», – указали в РСА.

Проект закона об увеличении лимита выплат по жизни и здоровью по ОСАГО одобрило Правительство РФ, внеся одну правку: срок его вступления в силу перенесен на 1 марта 2027 года. В РСА пояснили, что поддерживают инициативу: она должна уравнять лимит по ОСАГО с существующим лимитом по ОСГОП.

«В настоящее время в похожих ситуациях максимальная выплата по ОСАГО составляет 500 тыс. рублей, в то время как по ОСГОП – 2 млн рублей, и законотворческая инициатива устраняет это несоответствие и приведет к улучшению защиты потерпевших», – заявил президент РСА Евгений Уфимцев.

Он заметил, что действующий лимит по ОСАГО в 500 тыс. рублей не менялся с 2014 года, но за этот период стоимость медуслуг и реабилитации заметно выросла. Повышение лимита позволит возместить такие расходы, особенно при тяжелых травмах, в соответствии с актуальными ценами, указал глава союза.