В 2025 году Веста получит новые опции — есть список!

Семейство Lada Vesta получит ключ-карту, климат-контроль и фоновую подсветку салона

В следующем году популярное семейство АВТОВАЗа получит ряд новых опций, сообщает источник со ссылкой на пресс-службу автогиганта. Известно, что с 2025 года в топовых версиях моделей Lada Vesta появятся ключ-карта, климат-контроль и амбиентная (фоновая) подсветка салона.

Напомним, изначально запланированная к запуску в 2022 году, в итоге обновленная Веста стартовала только в 2023-м, причем с переносом производства из Ижевска в Тольятти, и на ранних стадиях выпуска была лишена многих функций, которые применялись в дорестайловых машинах.

Сейчас на Вестах применяется несколько вариантов головного устройства (на фото – топовый «планшет»), а помимо МКП есть версия трансмиссии с китайским вариатором

Но со временем АВТОВАЗ нашел альтернативных поставщиков, и на семейство вернулись система курсовой устойчивости ESC, боковые подушки безопасности, трехступенчатый обогрев передних сидений, камера с динамической траекторией, электроскладывание зеркал, датчики дождя и света, передние стеклоподъемники с автоматическим режимом, задний подлокотник.

Кроме того, с посткризисным «обогащением» семейства Lada Vesta на отечественных машинах впервые появились передние парктроники, мониторинг слепых зон с индикацией в зеркалах заднего вида, светодиодные противотуманки, обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла. А в 2025-м, как сказано выше, вернется такая важная функция, как климат-контроль вместо применяемого ныне кондиционера.

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Источник: Автостат