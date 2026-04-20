#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Опубликована статистика автокредитования в России с начала года: данные удивят
20 апреля
Опубликована статистика автокредитования в России с начала года: данные удивят
В марте россияне оформили 86,9 тыс....
Минтранс оценил идею строительства платных дорог без бесплатных дублеров
20 апреля
Минтранс оценил идею строительства платных дорог без бесплатных дублеров
Минтранс: строительство платных дорог без...
Geely Monjaro
20 апреля
Стартовали продажи новой версии Geely Monjaro: она стоит меньше 2 млн рублей
В КНР объявлен прием заказов на Geely Monjaro...

Geely представила самую «навороченную» версию своего флагманского кроссовера

Geely представила флагманский кроссовер Galaxy M9 Black Gold Smart Edition

Китайский автопроизводитель Geely анонсировал самую технологичную и дорогую версию своего флагманского кроссовера – Galaxy M9 Black Gold Smart Edition. Машина выделяется не только эксклюзивным двухцветным окрасом, но и расширенным набором систем, включая новейший автопилот. Полная презентация и цены станут известны уже на следующей неделе.

Geely Galaxy M9 Black Gold Smart Edition
Geely Galaxy M9 Black Gold Smart Edition

Внешность новинки строится на контрасте: кузов выполнен в комбинации чёрного и золотого цветов. К золотым акцентам на кузове добавляются 21-дюймовые колёсные диски со специальными колпачками. Внутри водителя встречает цифровая панель с экраном на 12,66 дюйма, а по центру торпедо установлен огромный 30-дюймовый дисплей для медиасистемы и развлечений переднего пассажира.

Geely Galaxy M9 Black Gold Smart Edition
Geely Galaxy M9 Black Gold Smart Edition

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
На сколько процентов увеличивается расход топлива при открытых окнах в машине?

Мозгом этого комплекса выступает чип Thor-U с производительностью 700 TOPS, дополненный AI BOX на платформе Nvidia Drive AGX. Именно такая вычислительная мощь позволит кроссоверу первым в линейке Geely Galaxy получить систему автономного вождения Qianli Haohan H7.

Покупателям будет предложен выбор из двух гибридных силовых установок. Базовый вариант использует 1,5-литровый бензиновый двигатель в паре с одним электромотором, а топовый – тот же ДВС, но уже с тремя электромоторами. Обе схемы работают через 3-ступенчатую трансмиссию DHT.

Интерьер Geely Galaxy M9 Black Gold Smart Edition
Интерьер Geely Galaxy M9 Black Gold Smart Edition

Мощность систем кардинально различается: 408 лошадиных сил у версии с одним мотором против впечатляющих 870 л.с. у трёхмоторного гибрида. Запас хода в гибридном режиме у последнего, по заявлению производителя, может достигать 1505 км на одном баке топлива.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник:  Autohome
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Autohome
Количество просмотров 26
20.04.2026 
Фото:Autohome
Поделиться:
Оцените материал:
0