Geely представила самую «навороченную» версию своего флагманского кроссовера

Geely представила флагманский кроссовер Galaxy M9 Black Gold Smart Edition

Китайский автопроизводитель Geely анонсировал самую технологичную и дорогую версию своего флагманского кроссовера – Galaxy M9 Black Gold Smart Edition. Машина выделяется не только эксклюзивным двухцветным окрасом, но и расширенным набором систем, включая новейший автопилот. Полная презентация и цены станут известны уже на следующей неделе.

Внешность новинки строится на контрасте: кузов выполнен в комбинации чёрного и золотого цветов. К золотым акцентам на кузове добавляются 21-дюймовые колёсные диски со специальными колпачками. Внутри водителя встречает цифровая панель с экраном на 12,66 дюйма, а по центру торпедо установлен огромный 30-дюймовый дисплей для медиасистемы и развлечений переднего пассажира.

Мозгом этого комплекса выступает чип Thor-U с производительностью 700 TOPS, дополненный AI BOX на платформе Nvidia Drive AGX. Именно такая вычислительная мощь позволит кроссоверу первым в линейке Geely Galaxy получить систему автономного вождения Qianli Haohan H7.

Покупателям будет предложен выбор из двух гибридных силовых установок. Базовый вариант использует 1,5-литровый бензиновый двигатель в паре с одним электромотором, а топовый – тот же ДВС, но уже с тремя электромоторами. Обе схемы работают через 3-ступенчатую трансмиссию DHT.

Мощность систем кардинально различается: 408 лошадиных сил у версии с одним мотором против впечатляющих 870 л.с. у трёхмоторного гибрида. Запас хода в гибридном режиме у последнего, по заявлению производителя, может достигать 1505 км на одном баке топлива.