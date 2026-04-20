На рынок вышел новый доступный автомобиль: что предлагают за 650 тыс. рублей

На белорусском рынке появился компактный электромобиль FAW Bestune Xiaoma

FAW Bestune Xiaoma появился в продаже в Беларуси, причём его стартовая цена оказалась весьма привлекательной – около 650 тысяч российских рублей. По сути, это один из самых доступных новых электромобилей на рынке стран ЕАЭС.

Машина представляет собой компактный двухдверный хетчбэк длиной всего три метра, что даже меньше, чем у знаменитой Оки. Салон выполнен по схеме 2+2, то есть задние сиденья подойдут разве что для детей или для недолгих поездок. В движение электрокар приводят моторы мощностью 27 или 41 лошадиную силу, что позволяет ему разгоняться до 100 км/ч.

Запас хода, по заявленным данным, варьируется от 170 до 222 километров по устаревшему, но всё ещё распространённому циклу NEDC. Энергию запасает литий-железо-фосфатная (LFP) батарея – такая технология считается более безопасной и долговечной по сравнению с другими типами аккумуляторов.

Комплектация базовых версий

Несмотря на скромную стоимость, в список оборудования входят кондиционер, парктроники, камера заднего вида, электрические стеклоподъемники и подушки безопасности. Правда, специальная цена в 24 тысячи белорусских рублей действует лишь на ограниченную партию автомобилей.

Гарантия производителя составляет два года или 60 тысяч километров пробега.

FAW Bestune Xiaoma
FAW Bestune Xiaoma
FAW Bestune Xiaoma
FAW Bestune Xiaoma
FAW Bestune Xiaoma

Источник:  Av.by
Ушакова Ирина
Фото:официальный дилер FAW Bestune в РБ «ФелОкт-сервис»
20.04.2026 
Фото:официальный дилер FAW Bestune в РБ «ФелОкт-сервис»
