Веста с бесключевым доступом — как работает и когда пойдет в продажу?
Lada Vesta с бесключевым доступом поступит в продажу в декабре 2025 года.
Об этом сообщил главный редактор «За рулем» Максим Кадаков с выставки «Московское автошоу», где АВТОВАЗ представил автомобиль с новой функцией и в новом цвете «Фламенко». Кадаков напомнил, что сам ключ на таких автомобилях будет нового образца, с четырьмя клавишами. При приближении к машине его достаточно держать кармане – замки разблокируются автоматически, после чего можно сразу запускать двигатель с кнопки.
В салоне теперь не обязательно помещать ключ на специальный коврик, чтобы мотор «видел» метку – можно оставить брелок при себе.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Какое масло заливать зимой?
А летом?
Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.