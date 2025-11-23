Веста с бесключевым доступом — как работает и когда пойдет в продажу?

«За рулем» рассказал, когда начнутся продажи Lada Vesta с бесключевым доступом

Lada Vesta с бесключевым доступом поступит в продажу в декабре 2025 года.

Об этом сообщил главный редактор «За рулем» Максим Кадаков с выставки «Московское автошоу», где АВТОВАЗ представил автомобиль с новой функцией и в новом цвете «Фламенко». Кадаков напомнил, что сам ключ на таких автомобилях будет нового образца, с четырьмя клавишами. При приближении к машине его достаточно держать кармане – замки разблокируются автоматически, после чего можно сразу запускать двигатель с кнопки.

В салоне теперь не обязательно помещать ключ на специальный коврик, чтобы мотор «видел» метку – можно оставить брелок при себе.

