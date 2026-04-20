Почему западные автозаводы уже не смогут догнать китайский автопром

Эксперт Подщеколдин: западные автопроизводители не смогут догнать китайских

Китайские автопроизводители создали настолько серьёзный технологический и производственный отрыв, что западные конкуренты уже не имеют шансов его ликвидировать. Такую точку зрения высказал президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин.

«Когда ты ходишь по автосалонам в КНР, то экспозиции даже таких брендов, как Mercedes-Benz, Volkswagen, гораздо скромнее выглядят с точки зрения технологичности в сравнении с китайцами. Кстати, лет десять назад я видел много китайцев на импортных автомобилях, сейчас же они все больше ездят на своих. Так что состоялась такая вот история, разворот. Но обязательно почти все большие автопроизводители участвуют в автосалонах в Поднебесной, потому что Китай — это рынок номер один. Так что Пекинский автосалон будет самым крупным», — отметил Подщеколдин.

Почему Запад проиграл гонку

Западные автокомпании стремятся догнать КНР, но это уже невозможно, считает эксперт. «Ну потому что в Китае собирают 30 миллионов автомобилей, соревноваться с ними тем, кто выпускает 3 млн машин, — очень сложная задача», — пояснил эксперт.