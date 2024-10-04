АВТОВАЗ вернет на Lada Vesta еще одну важную опцию

Груненков: АВТОВАЗ начнет выпуск Lada Vesta с климат-контролем в 2025 году

Возобновление производства Lada Vesta NG с климат-контролем и бесключевым доступом должно состояться в 2025 году, рассказал директор по продуктам и программам АВТОВАЗа Олег Груненков.

«Что касается автомобиля Lada Vesta. Мы вернули не все опции на момент запуска модели. Это связано с тем, что нам приходится менять поставщиков, отрабатывать автомобиль по сертификации. Следующий шаг — внедрение климат-контроля и бесключевого доступа. Над этими опциями мы работаем и планируем, что в середине следующего года эти опции будут внедрены», – сообщил он.

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Источник: Лада.онлайн