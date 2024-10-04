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АВТОВАЗ вернет на Lada Vesta еще одну важную опцию

Груненков: АВТОВАЗ начнет выпуск Lada Vesta с климат-контролем в 2025 году

Возобновление производства Lada Vesta NG с климат-контролем и бесключевым доступом должно состояться в 2025 году, рассказал директор по продуктам и программам АВТОВАЗа Олег Груненков.

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«Что касается автомобиля Lada Vesta. Мы вернули не все опции на момент запуска модели. Это связано с тем, что нам приходится менять поставщиков, отрабатывать автомобиль по сертификации. Следующий шаг — внедрение климат-контроля и бесключевого доступа. Над этими опциями мы работаем и планируем, что в середине следующего года эти опции будут внедрены», – сообщил он.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился новый доступный «кореец», который станет хорошей альтернативой «китайцам».

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Источник: Лада.онлайн

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Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
04.10.2024
Фото:АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Vesta ()

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Vesta  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Недостатки:
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Комментарий:
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.
-54