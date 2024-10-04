АВТОВАЗ вернет на Lada Vesta еще одну важную опцию
Груненков: АВТОВАЗ начнет выпуск Lada Vesta с климат-контролем в 2025 году
Возобновление производства Lada Vesta NG с климат-контролем и бесключевым доступом должно состояться в 2025 году, рассказал директор по продуктам и программам АВТОВАЗа Олег Груненков.
«Что касается автомобиля Lada Vesta. Мы вернули не все опции на момент запуска модели. Это связано с тем, что нам приходится менять поставщиков, отрабатывать автомобиль по сертификации. Следующий шаг — внедрение климат-контроля и бесключевого доступа. Над этими опциями мы работаем и планируем, что в середине следующего года эти опции будут внедрены», – сообщил он.
Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился новый доступный «кореец», который станет хорошей альтернативой «китайцам».
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Нужен кредит на покупку авто?
• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в октябре 2024 г.
Источник: Лада.онлайн
Фото:АВТОВАЗ
04.10.2024
Фото:АВТОВАЗ
Поделиться:
Оцените материал:
0
Отзывы о LADA Vesta ()
— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Достоинства:
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Недостатки:
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Комментарий:
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.
-54