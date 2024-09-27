Этот новый доступный «кореец» станет хорошей альтернативой «китайцам»

В России появились в продаже кроссоверы Hyundai Bayon по цене от 2,4 млн рублей

Компактный кроссовер Hyundai Bayon теперь можно купить в России по цене от 2 380 000 рублей. За столько автомобиль 2024 года выпуска продает частник из Липецкой области.

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Hyundai Bayon

У авто упрощенная мультимедийная система, аналоговая приборная панель, тканевый салон, есть однозонный климат-контроль, кожаный руль с подогревом и прочие опции.

Китайские кроссоверы того же класса зачастую стоят дороже. Так, рестайлинговый Geely Coolray продается по цене от 2 639 990 рублей, Jetour Dashing – от 2 489 900 рублей.

За 2 550 000 и 2 559 000 рублей новый Hyundai Bayon в комплектации Style продают в Энгельсе и Тюмени. Среди опций климат-контроль, камера заднего вида, подогревы руля и другое.

Hyundai Bayon

Под капотом у всех Hyundai Bayon 100-сильный бензиновый атмосферник MPI объемом 1,4 литра, классический шестиступенчатый автомат. Привод передний.

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Источник: «Автоновости дня»