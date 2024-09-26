Прочный кузов, ресурс моторов – 300 000 км: а что сломается в первую очередь?

«За рулем» изучил типичные неисправности Volvo XC90 второго поколения

Кроссовер Volvo XC90 первого поколения не зря прозвали «бегемотом» – он толстокож и живуч. А продолжил ли традиции его сменщик, выпускающийся с 2014 года?

Производящийся по сей день Volvo XC90 второго поколения – долгожитель не только на рынке. Его разработка длилась шесть лет, начавшись еще в 2008 году во времена кооперации компаний Volvo и Ford, а закончилась уже при Geely.

Новая машина не имеет ничего общего с предшественником – за исключением муфты Haldex V в трансмиссии.

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Все моторы – исключительно двухлитровые четырехцилиндровые наддувные агрегаты семейства Drive-E. Из бензиновых наиболее популярен базовый В4204Т23 (249 л. с. или 261 л. с. у модификации Polestar) на версии Т5 (22% автомобилей).

У мотора Т5В4204 Т27 (320 л. с. или 334 л. с. у модификации Polestar) на версии Т6 помимо турбокомпрессора есть нагнетатель типа Roots с ременным приводом. А самой мощной силовой установкой в 407 л. с. обладает появившийся после рестайлинга 2018 года подзаряжаемый гибрид T8 с двигателем В4204Т35 (320 л. с.) и электромотором на задней оси.

Наименее мощный из дизелей у нас D4204T14 (190 л. с.) на версии D4. А наиболее популярные дизели на версии D5 (60% автомобилей) представлены моторами D4204T11 (225 л. с.) и D4204T23 (235 л. с. или 240 л. с. у модификации Polestar).

Машины с базовыми моторами могут быть переднеприводными. Коробка передач – восьмиступенчатый автомат Aisin AWF8F35/45. Других нет.

Volvo XC90 построен платформе SPA: спереди двухрычажная подвеска, а сзади – многорычажка с поперечной композитной рессорой или опционными пневмобаллонами.

Кузов, традиционно для Volvo, – прочный и долговечный.

Кузов

Капот и передние крылья – из алюминия. Толстый слой лакокрасочного покрытия неохотно поддается сколам.

Однако при повреждении может отходить от цинкового покрытия стальных кузовных элементов крупными кусками. Но металл и после этого долго не начинает ржаветь.

Отделка под хром со временем мутнеет, идет пятнами и вспучивается. Адгезия лакокрасочного покрытия с цинковой поверхностью слабовата.

Из-за потери контакта в дверных ручках может перестать работать система бесключевого доступа.

В мороз задние дверные замки могут перестать открываться или закрываться из-за замерзшей влаги – производитель даже придумал для их защиты силиконовые чехлы, которые придется докупить. А у задних ручек от излишних усилий могут сломаться пластиковые тяги.

Ограничители дверей – не самой надежной конструкции. быстро начинают скрипеть и могут ослабеть, потребовав замены через пять-семь лет.

Снизу кузов хорошо защищен, с возрастом возможна, в основном, поверхностная коррозия подрамников.

Фары склонны к запотеванию. А от контакта фары с бампером у дорестайлинговых машин в ней могут появляться трещины – что угрожает повреждением фары водой. При небольших трещинах может помочь герметизация.

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