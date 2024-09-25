Василий Шпак: Доля российских ЭБУ в отечественных авто достигла 80%

Замглавы Минпромторга Василий Шпак ответил на вопросы «За рулем»

Разговор заместителя министра промышленности и торговли Василия Шпака, курирующего производство микроэлектроники, цифровизацию промышленности, развитие беспилотного транспорта, с главным редактором «За рулем» Максимом Кадаковым коснулся самых разных вопросов импортозамещения.

Читать первую часть интервью: Импортозамещение в автоэлектронике идет в кратчайшие сроки

Замминистра особо подчеркнул, что уже виден существенный рост уровня локализации в части критичных технологических операций. Практически все производители автоэлектроники осуществляют в России важнейшие процессы – такие как SMD-монтаж, разработка схемотехнических решений и программного обеспечения.

– Этот процесс как-то регулируется?

– Уже утверждены и вступили в силу изменения в ПП РФ № 719, в соответствии с которыми с 1 января 2026 года ни один электронный блок управления для автомобилей не будет признан российским без российских электронных компонентов, а с 2028 года минимум половина электронных компонентов в составе блоков управления должна быть российской . Для дальнейшего стимулирования локализации изделий автоэлектроники постановление предусматривает ежегодное повышение минимального количества баллов, необходимого для набора по каждому электронному блоку управления для признания его произведенным на территории России.

Заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак

Следующий шаг, о котором мы не забываем, – масштабные механизмы, связанные с большими телематическими данными, автономным транспортом, высокоточной навигацией и управлением силовыми установками на новых видах энергии, в частности на водороде.

– Какова доля электронных блоков, коннекторов и прочих компонентов российского производства в автомобилях ­российской сборки?

– Доля российских электронных блоков управления и соединителей к ним в легковых автомобилях российских брендов ко второму полугодию 2024 года достигла примерно 80%. Для АВТОВАЗа это примерно 79%, для УАЗа – 83%.

По легким коммерческим автомобилям уровень локализации автоэлектроники достигает около 60% («Группа ГАЗ»). По грузовикам доля российских электронных блоков управления – 78% (КАМАЗ). Несмотря на высокий уровень импортозамещения, мы видим реальные планы дальнейшего роста доли российской продукции в среднем до 85% к середине 2025 года.

Для автомобилей китайских брендов, собираемых в России, доля российских электронных блоков управления выросла за год с 5% до 15%. Китайские бренды только начинают процесс локализации, и к середине следующего года в части электроники мы ожидаем существенный рост уровня локализации.

– Какие электронные блоки транспортных средств мы устойчиво можем делать сами?

– Все электронные блоки управления, коннекторы мы делаем сами. Минпромторг создал необходимую нормативно-правовую основу. В части ЭКБ (электронные компонентные блоки) было выделено 14 унифицированных групп, например, системообразующие и периферийные микросхемы, пассивные компоненты, печатные платы и так далее. За применение каждого российского компонента производитель блоков получает дополнительные баллы, которые потом конвертируются в баллы для автопроизводителя. Таким образом, все участники рынка заинтересованы, чтобы в наших автомобилях было как можно больше российской электроники.

До 1 января 2026 года допускается создание автоэлектроники без российской ЭКБ, но дальше требования по обязательному применению российской ЭКБ, согласно уже утверждённым графикам, будут быстро расти.

Тем самым, мы разрываем ранее существовавший «порочный круг», когда российская ЭКБ не разрабатывается, потому что нет массового гарантированного спроса, а спрос не появляется, пока нет готовых изделий по низкой цене.

О крупных инфраструктурных проектах в сфере автоэлектроники читайте в продолжении интервью заместителя министра промышленности и торговли Василия Шпака, которое готовится к публикации на сайте zr.ru.