Замглавы Минпромторга Василий Шпак: Импортозамещение в автоэлектронике идет в кратчайшие сроки

Василий Шпак рассказал «За рулем», как автоотрасль решает актуальные задачи

На вопросы главного редактора «За рулем» Максим Кадакова ответил заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак.

Заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак

– Василий Викторович, в вашем ведении – производство микроэлектроники, цифровизация промышленности, беспилотный транспорт. И вы знаете лучше всех, где в мировом раскладе находится Россия в отношении производства электроники и микроэлектроники. Ситуация хуже, чем была в СССР?

– Микроэлектроника была, есть и будет фактором глобальной конкуренции и даже гиперконкуренции. Именно технологические возможности определяют конкурентоспособность стран с точки зрения обороноспособности, сказываются на вопросах государственного управления и общественного устройства.

При этом микроэлектроника – не единственный ключ к обладанию всем спектром электронных технологий: это и электротехника, и пассивные компоненты, и оптоэлектроника, фотоника… Хотя без микроэлектроники, действительно, никуда.

Чтобы в микроэлектронике из себя что-то представлять, надо обладать целым набором технологий: материалы, химия, средства автоматизированного проектирования, электронное машиностроение и многое другое. Полным стеком технологий на своей территории на сегодняшний день не располагает ни одна страна в мире.

В ближайшие 10 лет такого не будет, чтобы все существующие технологические переделы, весь набор технологических опций, все материалы, химия, САПРы были в рамках одной страны.

В советское время действовал ряд ограничений по трансферу и продаже в СССР соответствующих технологий, он касался не только микроэлектроники – современных решений в принципе нам официально никто не продавал. И, как оказалось, к лучшему, потому что мы были вынуждены развиваться сами.

Отставание в технологиях было не более одного поколения, это точно. А по другим направлениям, например, в СВЧ-электронике, мы точно были впереди. Да и сейчас по целому ряду направлений – в той же электровакуумной технике – мы среди лидеров, в этом нет никаких сомнений.

Автоматическая сборочная линия на предприятии «Итэлма», в Костроме, где производят электронные системы безопасности.

– А каков потенциал США?

– На сегодняшний день в США современного микроэлектронного производства по самым передовым топологическим нормам нет. Не только потому, что они решили сэкономить и разместили производства в Южной Корее и на Тайване.

Прежде всего, это кадры: людей, у которых есть необходимые знания, умения и технологические навыки, на самом деле немного.

Второе – это инфраструктура. Построить серьезную современную микроэлектронную фабрику сложно в первую очередь с точки зрения химии: такое производство требует огромного количества высокочистых газов, разных смесей, материалов, у него серьезное потребление электричества и воды. И, конечно, требуются деньги, инвестиции.

Производство микроэлектроники окупается очень долго из-за сверхвысоких затрат. Чтобы их отбить, современная микроэлектронная фабрика, которая работает на пластинах 300 мм, например, 5–7 нанометров топологической нормы, должна выпускать и продавать большое количество продукции. А что происходит в современных условиях? Экономика начинает съеживаться. И возможности масштабно инвестировать есть далеко не у всех.

– Значит, нужно выпускать больше. Но где найти большой рынок сбыта?

– По нашим оценкам, чтобы иметь возможность реинвестировать в развитие и НИОКРы, необходим рынок порядка 400–450 млн человек. Должна быть своя технологическая, экономическая, валютная, политическая зона. Здесь нужна международная кооперация. Мы сейчас этим занимаемся.

Партнеров много. Страны ЕАЭС, Узбекистан, в нашей зоне точно окажется Иран, с высокой долей вероятности и Турция. Это и арабские страны: Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Сирия, Ливан, Египет. И всё вместе это как раз около 450 млн человек. Так что с кем работать, нам понятно.

– По каким направлениям у нас больше всего проблем, а по каким ситуация относительно стабильная?

– Автомобиль состоит из множества компонентов, которые автомобильный производитель сам не выпускает, а покупает у производителей компонентов. Почти все автомобильные производители имеют международную сеть поставок компонентов.

Отечественные автозаводы тоже были связаны с транснациональными производителями автоэлектронных компонентов. Мы помним, что в 2022 году такие производители, как Bosch и Continental, покинули наш рынок, не оставив свои наработки.

Пришлось в кратчайшие сроки, а это менее года, перепроектировать на санкционно-стойкую компонентную базу сотни изделий. Для каждой модели автомобиля блоки свои.

И уже виден существенный рост уровня локализации в части критичных технологических операций. Практически все производители автоэлектроники осуществляют в России важнейшие процессы – такие, как SMD-монтаж, разработка схемотехнических решений и программного обеспечения.

Чего достигла отечественная автоэлектроника и какие задачи ставятся сегодня перед отраслью, читайте в продолжении интервью заместителя министра промышленности и торговли Василия Шпака, которое готовится к публикации на сайте zr.ru.