Названы лучшие недорогие полноприводные иномарки по цене 2,5-3 млн рублей

Самой дешевой полноприводной иномаркой в России стал Haval Jolion

Самой дешевой моделью с системой полного привода среди автомобилей иностранных брендов является Haval Jolion, выяснили авторы портала Quto.ru.

Этот обновленный китайский кроссовер в комплектации Elite с 1,5-литровым турбомотором на 150 л.с., 7-ступенчатой роботом и клиренсом 190 мм стоит 2 449 000 рублей.

Среди опций шесть подушек безопасности, светодиодная оптика, набор обогревов, камера заднего вида с парктрониками и другое.

Haval Jolion

Также стоит обратить внимание на китайский пикап «АмберТрак Work» калининградской сборки по цене 2 599 000 рублей. Автомобиль за эту сумму будет оснащен 128-сильным 2,5-литровым дизельным мотором, механической трансмиссией и жестко подключаемым полным приводом типа «парт-тайм». Клиренс равен 190 мм.

АмберТрак Work

Полноприводную версию имеет и кроссовер Solaris HC (бывший Hyundai Creta) по цене 2 615 000 рублей. Силовая установка этого корейского кроссовера состоит из 1,6-литрового 121-сильного атмосферника в связке с шестиступенчатой МКП.

Solaris HC

Полноприводный кроссовер Haval F7 первого поколения сейчас доступен за 2 649 000 рублей. Под капотом этого автомобиля 150-сильный 1,5-литровый турбомотор, семиступенчатый робот. Клиренс равен 190 мм.

Haval F7

Завершает подборку полноприводный пикап Sollers ST6, представляющий собой переименованный китайский JAC T6 российской сборки. Его цена начинается от 2 625 000 рублей. Автомобиль оснащен 136-сильным 2,0-литровым турбодизелем или 176-сильным бензиновым агрегатом.

Sollers ST6

Ранее сообщалось, что большой «китаец» теперь можно купить в России по цене Lada Vesta.

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Источник: Quto.ru