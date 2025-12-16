#
Иначе заглохнет: как работает штатный автозапуск на Весте 2026 года

АВТОВАЗ разъяснил нюансы работы системы автозапуска двигателя в обновленной Весте

Lada Vesta 2026 модельного года официально стартовала в продажах – наряду с обновленной медиасистемой EnjoY у семейства появилась ключ-карта с функциями бесключевого доступа и дистанционного пуска.

«В новой электронной архитектуре реализована функция дистанционного запуска двигателя при помощи ключ-карты – для этого достаточно нажать кнопки "закрыть" и "дистанционный пуск двигателя". Двигатель проработает 10 минут, чего достаточно для прогрева салона в мороз или его охлаждения в жару, а при необходимости цикл можно продлить или повторить. Автозапуск срабатывает при заблокированных дверях и задействованном стояночном тормозе. Для дополнительной защиты после дистанционного запуска двигателя перед началом движения необходимо нажать на педаль тормоза и кнопку "старт/стоп", иначе двигатель автоматически остановится», – говорится в пресс-релизе производителя.
Ключ-карта Lada Vesta 2026
Ключ-карта Lada Vesta 2026
Напомним, что бесключевой доступ и автозапуск теперь есть у всех комплектаций Lada Vesta.

Иннокентий Кишкурно
16.12.2025 
Отзывы о LADA Vesta (30)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Vesta  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Недостатки:
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Комментарий:
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.
-87