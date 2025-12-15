#
Lada Vesta 2026: ключ в кармане и умная экосистема в салоне

Lada Vesta 2026 модельного года получила ключ-карту и сервисы Сбера

Стартовали продажи обновленной Lada Vesta 2026 модельного года. Главным нововведением стала современная электронная архитектура, центром которой выступила удобная ключ-карта.

Она обеспечивает бесключевой доступ: автомобиль сам распознает приближение владельца и отпирает двери, а после поездки – автоматически блокируется. Запуск двигателя осуществляется с кнопки, пока карта лежит в кармане.

Ключ-карта также позволяет дистанционно запустить мотор для прогрева или охлаждения салона. В нее интегрирован механический ключ на случай разрядки батареи и предусмотрены кнопки ручного управления. Эта система стала стандартом для всех комплектаций модели.

Салон Vesta 2026 года получил технологическое обновление. Мультимедийная система EnjoY теперь работает с проекционным решением PlayAuto, объединяющим сервисы Сбера и партнеров. Водителям стали доступны стабильная навигация (онлайн и офлайн), голосовой помощник, музыкальные стриминги и бесконтактная оплата заправок. Авторизация в сервисах упрощена благодаря Сбер ID.

В базовой версии теперь присутствуют передние электростеклоподъемники, а в палитру для всех модификаций вернулся популярный серый металлик «Тайфун». При этом рекомендованная цена начальной комплектации сохранилась на уровне 1 525 000 рублей. Доплата за комплекс технологических обновлений 2026 года составит от 54 000 рублей.

Источник:  АВТОВАЗ
Алексеева Елена
Фото:Автоваз
15.12.2025 
Фото:Автоваз
