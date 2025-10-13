Подсчитаны расходы на эксплуатацию популярного российского седана в такси

НАПИ: использование Lada Vesta в такси обойдется в 4 млн за три года

Эксплуатация автомобиля Lada Vesta в такси обойдется в 1,33 миллиона рублей в год или 3,98 миллиона рублей за три года, подсчитали аналитики маркетингового агентства НАПИ.

Они выяснили, что стоимость одного километра пути составляет 11,09 рубля, а затраты на топливо за указанный период составят 1,8 миллиона рублей, тогда как расходы на шины – 61 тысяча рублей.

В качестве объекта исследования был выбран седан Lada Vesta в комплектации Comfort’24 с автоматической трансмиссией и 1,6-литровым двигателем мощностью 106 л.с., который в новом состоянии стоит 1,55 миллиона рублей. Анализ проводился для юридического лица, которое использует автомобиль в качестве такси в Москве с среднем пробегом 120 тысяч км в год.

Автомобиль был взят в финансовую аренду на три года под 26% годовых. В течение аренды использовались всесезонные шины бренда Triangle, и владелец автомобиля менялся дважды.

В расчете эксплуатационных затрат учтены амортизация и расходы на страхование. После трех лет эксплуатации в такси остаточная стоимость Lada Vesta составляет 1,19 миллиона рублей.

