Камеры полностью готовы к проверке ОСАГО у водителей

Владимир Карпов: ЦОДД готов фиксировать наличие ОСАГО через камеры

Система фотовидеофиксации полностью готова начать фиксировать наличие/отсутствие полиса ОСАГО у водителей Москвы.

Об этом заявил начальник управления обеспечения автоматизированной фотовидеофиксации Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Владимир Карпов.

«Центр организации дорожного движения Москвы в автоматическом режиме фиксирует 67 видов правонарушений различных видов. И, конечно, система фотовидеофиксации в Москве полностью готова для того, чтобы фиксировать нарушение по ОСАГО. И технически, и юридически», – сообщил Карпов.
Однако с 1 сентября 2024 года действуют технологические ограничения, введенные правительством: по постановлению №752, поток информации в комплексах фотовидеофиксации столичного региона должен передаваться системами МВД без накопления и хранения, напомнил Владимир Карпов. При этом, добавил он, в Москве система на 100% готова к администрированию отсутствия полиса ОСАГО.

Напомним, весной 2025 года Владимир Путин поручил усовершенствовать меры по борьбе с нарушителями, не имеющими полисов ОСАГО в апреле 2025 года. Интересно, что впервые о готовности начать отслеживать полисы ОСАГО по камерам столичный ЦОДД заявлял еще в 2018 году.

Источник:  АГН Москва
Иннокентий Кишкурно
10.12.2025 
