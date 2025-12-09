Водителям напомнят об отсутствии обязательной автогражданки через «Госуслуги»

«Госуслуги» начнут сообщать водителям об отсутствии ОСАГО

В России рассматривается возможность улучшения сервиса «Госуслуг» добавлением функции, которая будет напоминать водителям об отсутствии полиса ОСАГО. Это инициатива руководителя проекта «Госуслуги. Авто» Владислава Зазыкина.

Представители страхового сектора уже поддержали данное предложение. Как отметил Зазыкин, планируется внедрить информационную рассылку, которая будет уведомлять автомобилистов о том, что в их личном кабинете отсутствует полис ОСАГО. Ожидается, что такое напоминание станет стимулом для оформления полиса для действующих без него водителей.

Глава Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев подчеркнул, что данная рассылка сможет предупредить о предстоящем введении системы контроля наличия ОСАГО через камеры на дорогах. Он добавил, что таким образом водители будут проинформированы о том, что вместо уведомлений вскоре могут начать приходить и реальные штрафы. По оценкам РСА, сейчас около 10% водителей в России не имеют действующих полисов.

Сроки запуска системы мониторинга пока не определены. Также не решен вопрос о частоте наложения штрафов за отсутствие полиса. Законопроект о единовременных санкциях находится в Госдуме и прошел только первое чтение.

