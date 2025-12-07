#
20 декабря
20 декабря
Названы распространенные схемы мошенничества с ОСАГО

В МВД РФ перечислили популярные схемы мошенничества с ОСАГО

В пресс-центре МВД России представили информацию о самых распространенных схемах мошенничества с полисом обязательного страхования автогражданской ответственности.

Наиболее привлекательным способом является организация подставного угона автомобиля, позволяющая злоумышленникам получать значительные страховые выплаты на законных основаниях.

Выявить подобную схему довольно сложно, так как после «кражи» машину часто разбирают на части и продают.

Также среди распространенных методов является инсценировка ДТП, при которой участники инцидента подделывают всё – от обстоятельств аварии и показаний до лжесвидетелей, которые подтверждают ложную версию происшествия.

Ранее «За рулем» перечислил топ-10 самых дешевых автомобилей в России в декабре.

Источник:  ТАСС
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
07.12.2025 
