Цены на полисы ОСАГО станут более справедливыми

Банк России: тарифный коридор по ОСАГО расширяется на 15% в обе стороны

Тарифный коридор по ОСАГО будет изменен на 15% в обе стороны для большинства видов транспортных средств. Об этом сообщается на сайте Банка России. Изменения вступят в силу 9 декабря.

Согласно информации регулятора, данный коридор будет расширен на 15% для всех видов транспорта, кроме мотоциклов, для которых границы увеличиваются на 40%. Эти нововведения предусмотрены указанием Центробанка, изданным 9 октября. Изменение тарифов позволит страховым компаниям предлагать полисы по более справедливым ценам, более точно учитывающим риски водителей, уточнили в ЦБ.

Регулятор напомнил, что тарифный коридор для обычных автолюбителей не менялся более трех лет. За этот период средняя выплата по ОСАГО выросла в полтора раза – с января по сентябрь этого года увеличение составило 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя стоимость полиса ОСАГО при этом снизилась на 4% за те же девять месяцев.

Также указание регулятора обновляет значения территориального коэффициента. Этот коэффициент снижается для 20 территорий и поднимается для 28, говорится в сообщении. Например, коэффициент вдвое увеличится для пяти территорий в Новосибирской области и трех в Ингушетии, где на протяжении последних пяти лет наблюдается высокий уровень рисков мошенничества в ОСАГО, пояснили в Центробанке.

