Средняя премия по ОСАГО снизилась в России

РСА: средняя премия по полисам ОСАГО за 10 месяцев 2025 года составила ₽7275

По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), средняя премия по годовым полисам ОСАГО за первые десять месяцев 2025 года составила 7275 рублей, что на 4,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Средняя выплата по годовым полисам ОСАГО в январе – октябре выросла на 16% по сравнению с прошлым годом и достигла 115,8 тыс. рублей. В октябре средняя премия снизилась на 4,6% по сравнению с прошлым годом, составив 7278 рублей, в то время как средняя выплата увеличилась на 17,8% и составила 122,6 тыс. рублей.

Общая сумма выплат за 10 месяцев 2025 года, по оценке РСА, составила 187,8 млрд рублей, а количество заключенных договоров достигло 43,1 млн, из которых 6,1 млн приходятся на краткосрочные полисы ОСАГО. Собранные за этот период средства по ОСАГО составили 270,9 млрд рублей.

Глава РСА Евгений Уфимцев отметил, что водители стараются соблюдать правила дорожного движения и избегать аварий, так как, чем ниже у них коэффициент бонус-малус (КБМ), тем дешевле обходится страховка.

Он добавил, что страховщики сдерживают уровень средней премии, несмотря на постоянный рост средней выплаты по ОСАГО и колебания цен на запчасти, а также увеличение общих расходов на ремонт.

