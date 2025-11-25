#
МолнияГуанчжоу 2025Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Запасы новых легковушек в РФ заметно сократились
25 ноября
Запасы новых легковушек в РФ заметно сократились
Стоки новых легковых авто в России уменьшились...
Россиян, которым нужен кредит на покупку авто, стало заметно больше
25 ноября
Россиян, которым нужен кредит на покупку авто, стало заметно больше
«Авито Авто»: 28% россиян для покупки машины...
Автопроизводителям хотят снова дать отсрочку уплаты утильсбора
25 ноября
Автопроизводителям хотят снова дать отсрочку уплаты утильсбора
Каримов: Минпромторг намерен сохранить отсрочку...

Как мошенники продают водителям фальшивые полисы ОСАГО: подробности

МВД предупредило россиян о мошенниках, продающих фальшивые ОСАГО

Мошенники занимаются хищением денег, продавая поддельные полисы ОСАГО, сообщили в пресс-службе МВД России.

Рекомендуем
Надежный автомобиль за полмиллиона — 4 проверенных варианта

В публикации отмечается, что «агент заполняет бланк и принимает деньги от клиента, но не передает их страховой компании», что приводит к тому, что полис отсутствует в базе данных.

Когда происходит страховой случай, выясняется, что документ недействительный. В подобной ситуации автовладельцу приходится вступать в судебные разбирательства со страховой организацией.

В МВД также добавили, что Верховный суд обычно становится на сторону покупателя полиса, если он не знал о мошеннических действиях.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Как напомнили в ведомстве, подлинность полиса можно проверить на сайте Национальной страховой информационной системы, где предоставляются сведения о страховой компании, сроках действия полиса и основных данных транспортного средства. Если информация не совпадает или полис отсутствует в базе, это говорит о его недействительности.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Кроссовер Lada Azimut: сроки запуска...
Вспомним 1990-е: какие автомобили пытались делать в России? Тест
Моем машину зимой: 7 важных рекомендаций

Ранее «За рулем» сообщал, на какой срок выгоднее всего брать автокредит.

Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  ТАСС
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 15
25.11.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0