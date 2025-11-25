Как мошенники продают водителям фальшивые полисы ОСАГО: подробности

МВД предупредило россиян о мошенниках, продающих фальшивые ОСАГО

Мошенники занимаются хищением денег, продавая поддельные полисы ОСАГО, сообщили в пресс-службе МВД России.

В публикации отмечается, что «агент заполняет бланк и принимает деньги от клиента, но не передает их страховой компании», что приводит к тому, что полис отсутствует в базе данных.

Когда происходит страховой случай, выясняется, что документ недействительный. В подобной ситуации автовладельцу приходится вступать в судебные разбирательства со страховой организацией.

В МВД также добавили, что Верховный суд обычно становится на сторону покупателя полиса, если он не знал о мошеннических действиях.

Как напомнили в ведомстве, подлинность полиса можно проверить на сайте Национальной страховой информационной системы, где предоставляются сведения о страховой компании, сроках действия полиса и основных данных транспортного средства. Если информация не совпадает или полис отсутствует в базе, это говорит о его недействительности.

