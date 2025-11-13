Штрафы с камер за отсутствие ОСАГО: последние новости

Госдума в первом чтении приняла законопроект о штрафах за езду без ОСАГО

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который устанавливает запрет на повторные штрафы за вождение без полиса ОСАГО в течение суток. Как указано на сайте нижней палаты парламента, автовладельцы, которых камеры зафиксируют без действующего полиса, будут подвергаться штрафу лишь один раз в день.

В пояснительной записке говорится, что существующая формулировка статьи 12.37 КоАП создает сложности для внедрения таких проверок, позволяя накладывать штрафы многократно в течение одних суток. Таким образом, размер штрафа за отсутствие полиса составляет 800 рублей, а за повторное нарушение – от 3 до 5 тыс. рублей.

Представители Российского союза автостраховщиков (РСА), комментируя законопроект, подчеркнули, что фото- и видеофиксация ОСАГО в первую очередь окажет влияние на водителей в городах с высокой концентрацией дорожных камер и на важных федеральных трассах.

«В связи с необходимостью завершения модернизации сервиса для автоматизации деятельности центров автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения на базе специального программного обеспечения "Паутина" и отработки механизма привлечения к административной ответственности статьей 2 законопроекта предлагается установить срок вступления в силу проектируемой нормы с 1 сентября 2026 года», – отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее «За рулем» сообщал, что продажи автомобилей Mazda в России выросли в 2,5 раза.

«За рулем» можно читать и в Телеграм