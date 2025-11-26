Эти машины чаще всего попадают в ДТП в России

Страховщики назвали самые аварийные автомобили в РФ в 2025 году

Страховые компании составили антирейтинг автомобилей, которые в 2025 году чаще всего становились участниками дорожно-транспортных происшествий. Это касается транспортных средств с полисами ОСАГО.

Согласно аналитике компании «Согласие», наибольшее количество ДТП наблюдается с участием автомобилей китайских марок.

Среди лидеров – Changan Uni-V, Voyah Free и Omoda S5. Также в антирейтинг вошли такие модели, как Москвич 3, Jaecoo J8, Chery Tiggo 4, GAV GS8, Jaecoo J7, Omoda C5 и Jetour Dashing.

Компания «Ингосстрах» также подготовила антирейтинг самых аварийных марок.

В топ-5 вошли Toyota (9,4%), Kia (7,5%), Lada (7,4%), Hyundai (7,3%) и Nissan (5%).

По конкретным моделям первое место по аварийности занимает корейский Hyundai Solaris (3%), за ним следуют Kia Rio (2,9%) и Lada Granta (2,5%). Замыкают список Volkswagen Polo и Lada Vesta, у которых аварийность составляет по 1,7%.

