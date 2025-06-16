Популярный в России лифтбек обзаведется полным приводом и мощным мотором

Changan анонсировал новые версии лифтбека Uni-V с 2-литровым двигателем в России

Changan намерен существенно расширить модельный ряд лифтбека Uni-V на российском рынке.

В текущем году в продаже должны появиться новые топовые версии с 2-литровым турбомотором, классическим автоматом Aisin и полным приводом, согласно информации от «Китайские автомобили» со ссылкой на источники среди дилеров.

В данный момент все модели Changan Uni-V в России оснащены 1,5-литровым турбомотором мощностью 181 л.с. и 7-ступенчатой коробкой передач «робот», при этом привод осуществляется только на передние колеса. Новые версии будут иметь такие же двигатели, как и кроссовер Uni-K.

Changan Uni-V

В Китае модели Uni-V с 2-литровым двигателем развивают мощность от 226 до 232 л.с., работают в паре с 8-ступенчатым автоматом. Они могут разгоняться до 100 км/ч всего за 6,5 секунды, с максимальной скоростью в 215 км/ч, в отличие от 7,1 секунды и 205 км/ч у 1,5-литровой версии.

Внешне «заряженный» Uni-V будет отличаться спортивным обвесом, четырьмя выхлопными патрубками и 19-дюймовыми дисками.

Интерьер Changan Uni-V

Ожидается, что комплектация новой версии будет включать адаптивный круиз-контроль, современную мультимедийную систему, аудиосистему от Sony и другие важные функции. Предполагается, что цена на новый топовый Changan Uni-V может варьироваться в пределах 4-4,5 миллиона рублей.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Китайские автомобили