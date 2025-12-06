Эти советы помогут значительно сэкономить при покупке страховки

Эксперт Демидов рассказал, какие факторы влияют на стоимость полиса ОСАГО

Покупка полиса ОСАГО – это обязательная статья расходов любого автомобилиста.

Для большинства водителей приобретение полиса ОСАГО – ощутимая трата, поэтому возможность сэкономить актуальна.

Стоимость полиса складывается из множества факторов, поэтому рекомендации по экономии привязаны к каждому из них. Эксперт Сергей Демидов дал полезные рекомендации по снижению стоимости полиса.

Комментарий эксперта

Сергей Демидов, вице-президент «Ренессанс страхование»:

– На итоговую премию сильнее всего влияют возраст и стаж водителей, допущенных к управлению. Например, включение в полис молодого водителя – новичка ведет к существенному повышению стоимости. В этой ситуации рациональным решением для семьи с несколькими автомобилями может стать закрепление за таким водителем только одного автомобиля, что позволяет минимизировать общие расходы, оформив полис ОСАГО с включением новичка только на один автомобиль.

При сезонном использовании автомобиля можно рассмотреть оформление полиса на сокращенный срок. Однако важно учитывать, что применяемый при этом коэффициент краткосрочного использования, например 0,5 для трех месяцев, делает экономию непропорциональной сроку. Такой вариант не удваивает стоимость полугодового полиса относительно годового, что следует учитывать при планировании бюджета.

Наиболее эффективно будет сравнить предложения страховых компаний. Каждая страховая компания применяет собственную скоринговую модель для оценки риска. В результате оценка для одного и того же водителя может существенно различаться у разных страховщиков. Лучше получить расчеты нескольких компаний для возможности выбора.

