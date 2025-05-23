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Путин поручил усилить борьбу с водителями без ОСАГО

Президент РФ поручил начать штрафовать за отсутствие ОСАГО через камеры

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Центробанку (ЦБ) до 1 ноября 2025 года усовершенствовать меры по борьбе с автомобилистами, не оформившими полис ОСАГО. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля по итогам заседания президиума Госсовета «О развитии инфраструктуры для жизни».

Поручение дано правительству РФ, ЦБ, МВД, различным комиссиям Госсовета и региональным властям. Сам процесс называется в документе совершенствованием администрирования правонарушений, предусмотренных статьей 12.37 КоАП РФ. Эта статья регулирует наказание за управление транспортом без ОСАГО.

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Фиксировать нарушения планируется камерами фотовидеофиксации в автоматическом режиме.

Ранее «За рулем» сообщал, насколько новая Lada Iskra защищена от ржавчины.

Источник: сайт Кремля

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Ушакова Ирина
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 12
23.05.2025 
Фото:АГН Москва
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