В России появится новый вариант возмещения по ОСАГО

Автомобилисты в РФ смогут получить выплату по ОСАГО без учета износа машины

Водителям в России хотят разрешить получать стоимость ремонта по ОСАГО без вычета за износ, пишут «Известия» со ссылкой на документ, который вскоре будет внесен на рассмотрение в Госдуму РФ.

Предполагается, что в законе останутся обе актуальные сейчас формы возмещения по ОСАГО. Первая: страховщик сможет либо направить автомобиль на ремонт на СТО, с которой у него заключен договор, и самостоятельно организовать ремонт машины. Вторая: компания может заплатить пострадавшему денежную компенсацию. Сумма выплаты определяется с учетом износа машины, как это происходит и сейчас, то есть чем больше лет автомобилю, тем меньше будет компенсация. Максимальный процент износа равен 50%.

Новый законопроект предполагает, что у пострадавшего автомобилиста появится еще и право обращаться за дополнительной выплатой, если первой не хватило на восстановление машины. Гражданин сможет пойти в любой автосервис по своему выбору, а затем направить страховщику подтверждение, что ремонт обошелся дороже полученной им первоначально суммы. Страховщику придется доплатить клиенту стоимость износа, который вычитался из суммы при первоначальной выплате.

Глава Союза автостраховщиков Евгений Уфимцев считает, что это также позволит компенсировать скрытые повреждения, обнаруженные при ремонте.

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Источник: Известия