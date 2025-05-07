Что изменилось для автомобилистов этой весной — 3 главных новшества

«За рулем» подытожил, как изменилась жизнь автомобилистов за последние 3 месяца

Весна-2025 принесла российским водителям новые правила, затрагивающие скорость на трассах, страховку и стоимость импортных машин.

Вместе с генеральным директором компании FRANK AUTO Ириной Франк подытожили, что изменилось и как это повлияет на автомобилистов.

1. Возврат летнего скоростного режима

С 1 апреля федеральные трассы М-4 «Дон» и М-11 «Нева» перешли на летние ограничения скорости. Зимние лимиты, введенные для снижения аварийности во время гололеда и снегопада, больше не действуют. Теперь на некоторых участках вновь разрешено разгоняться:

до 110 км/ч – на объезде Ефремова (296-322 км М-4) и участке 706-803 км М-4;

до 130 км/ч – на трассе М-11 (от Подмосковья до Санкт-Петербурга) и на объезде Новой Усмани (518-544 км М-4).

Однако дорожные службы предупреждают: при резком ухудшении погоды ограничения могут вернуть. В таком случае на трассе появятся временные знаки.

2. Суточные полисы ОСАГО: теперь 24 часа, а не «до полуночи»

С 7 апреля краткосрочные полисы ОСАГО активируются не на календарные сутки, а ровно на 24 часа с момента покупки. Например, если оформить страховку в 15:00, она будет действовать до 15:00 следующего дня.

Однако нововведение вызвало критику. Российский союз автостраховщиков (РСА) заявил, что прежний формат работал без сбоев, а изменения усложняют проверку полисов при ДТП. Проблема в том, что при оформлении европротокола невозможно точно установить, действовала ли страховка в момент аварии.

Также возникают сложности с перерасчетом страховой премии по дополнительным соглашениям – он, как и раньше, идет по дням, а не по часам.

3. Утилизационный сбор: новые правила и рост цен на машины

С 1 мая изменился расчет утилизационного сбора для машин, ввозимых из стран ЕАЭС (Киргизия, Беларусь и др. – подробнее здесь). Теперь сбор складывается из базовой ставки и 50% от разницы между рыночной ценой автомобиля и фактическими расходами покупателя. Для подтверждения затрат требуются договоры, инвойсы и другие документы. Если их не предоставить, сбор может достичь 60% от стоимости машины.

Что это значит на практике?

Подорожание импортных автомобилей, особенно премиум-сегмента и моделей, которые ввозят через Киргизию и Беларусь (НДС там ниже и есть льготы). По оценкам экспертов, цены вырастут на 20-25%.

Исключение – частные лица, ввозящие машины с двигателями объемами до 3 л для личного пользования. Для них сохранится льготный сбор: 3400 рублей для автомобилей младше 3 лет и 5200 рублей – старше.

Прежде всего, изменения ударят по юрлицам и импортерам.

«В целом, переход на летние скорости радует, но рост цен на импортные автомобили все-таки перекрывает эту радость», – заключила Ирина Франк.

О новых правилах регистрации транспортных средств вы можете узнать здесь.