Эксперты разобрали утильсбор: чего ждать водителям после 1 мая

«За рулем» выяснил, кто будет «в плюсе» после изменения расчета утильсбора

С 1 мая 2025 года в России кардинально меняются правила расчета утилизационного сбора для автомобилей, импортируемых из стран ЕАЭС (Евразийский экономический союз: Беларусь, Казахстан, Киргизия, Армения). На момент выхода публикации соответствующее постановление правительства уже прошло общественное обсуждение. Сейчас проект документа находится на завершающей стадии независимой антикоррупционной экспертизы.

Корректировки формулы расчета утильсбора, подготовленные Министерством промышленности и торговли, призваны пресечь незаконный ввоз автомобилей через государства, входящие в ЕАЭС. В частности, речь идет о машинах, ввезенных из Киргизии и Беларуси.

Участники рынка опасаются, что изменения, призванные бороться с «серыми схемами» растаможки, на деле приведут к существенному росту цен на многие модели автомобилей. Причем «под удар» попадут как новые, так и машины с пробегом.

Мы обратились к экспертам за разъяснениями и выяснили, почему вообще возникла необходимость внедрять новую формулу расчетов и что делать тем, кто вот-вот собирался сменить машину.

Какие «серые схемы» существовали до 1 мая

До настоящего момента многие автомобили попадали на российский рынок через соседние страны ЕАЭС, особенно через Киргизию и Беларусь. Этот метод импорта стал популярен из-за возможностей сэкономить на местных налогах и пошлинах. Судите сами.

В Киргизии таможенное оформление происходит по упрощенной схеме. Там используется таможенно-приходной ордер (ТПО) вместо пассажирской таможенной декларации (ПТД). ТПО не требует полного пакета подтверждающих документов (инвойсов, договоров, истории происхождения и т.д.), что позволяет абсолютно легально занижать стоимость автомобиля. Кроме того, НДС в Киргизии составляет всего 12% (вместо 20% в России). То есть при растаможке импортер экономит почти 8% от стоимости автомобиля. Таким образом, благодаря пониженному НДС вкупе с занижением цены через ТПО стоимость автомобиля снижается в 2-3 раза.

В Беларуси некоторые категории граждан (например, инвалиды и многодетные родители) имеют право на 50% скидки при растаможке. Импортеры привлекают таких людей как посредников для снижения затрат. После оформления машины легально перемещаются в Россию без дополнительных пошлин.

В результате нехитрых манипуляций автомобиль стоимостью 3 млн рублей при ввозе через Киргизию может быть официально оценен в 1-1,5 млн рублей. Разница уходит в карман импортера – и это легально… Вернее, было легально до тех пор, пока на данное обстоятельство не обратили внимание российские власти.

Ситуация на рынке сформировалась неблагоприятная: платежи в бюджет недополучаются, а официальные дилеры и автопроизводители проигрывают «серому» импорту. Новый порядок расчета утилизационного сбора – это, по сути, попытка закрыть вышеперечисленные лазейки.

Теперь:

даже если цена автомобиля занижена, сбор будет зависеть от его средней рыночной стоимости;

никаких «упрощенных» схем вроде ТПО больше не будет – потребуется полный набор документов, что обеспечит прозрачность сделки.

Антон Мухин, основатель и генеральный директор компании «Системы автономной энергии» (САЭ):

— По новым правилам расчета утильсбора различные «серые» схемы удешевления автомобилей, ввозимых из стран ЕАЭС, должны сойти на нет.

Теперь ориентиром становится утвержденный Минпромторгом перечень цен на импортные автомобили.

Для наглядности мы сделали таблицу, которая сравнивает растаможку через ТПО и стандартное оформление через пассажирскую таможенную декларацию (ПТД):

Параметр Через ТПО Стандартная ПТД Требования к документам Минимальные. Часто – только ТПО и паспорт Полный пакет: договор, инвойсы, накладные и др. Контроль со стороны ФТС РФ Практически отсутствует Полноценная проверка стоимости и происхождения Заявленная стоимость автомобиля Можно существенно занижать (в 2-3 раза) Проверяется и должна соответствовать рынку НДС в стране ввоза 12% – в Киргизии и Казахстане, 20% – в Беларуси и Армении 20% в России Пошлины и утильсбор Считаются от заниженной стоимости авто Считаются от реальной стоимости авто Скорость оформления Быстро и без особых проверок Дольше, с проверками и согласованиями Использование схем с посредниками-льготниками Распространено Малоэффективно или невозможно Риск доначислений и штрафов Низкий (до нововведений) Высокий при несоответствии документов Легальность в РФ Формально допустимо (до нововведений) Полностью легально Изменения с 1 мая 2025 года Будет невозможно использовать Останется основным способом ввоза

Что и для кого меняется с 1 мая 2025 года

Новая формула расчета утилизационного сбора практически перекрывает описанные выше «обходные пути» для перекупов. Изменения затронут как новые, так и подержанные автомобили, и коснутся:

юридических лиц (автосалоны, дилерские центры, импортеры),

индивидуальных предпринимателей, занимающихся ввозом автомобилей,

физических лиц, ввозящих автомобили для последующей перепродажи.

Елена Сафонова, управляющий директор департамента по работе с автодилерами и автопроизводителями компании «Ренессанс страхование»:

– Изменения с 1 мая 2025 года касаются в основном существенного повышения стоимости автомобилей, ввозимых юридическими лицами по параллельному импорту с целью перепродажи, не «напрямую» на частное лицо.

По сути, это очередной шаг к сокращению параллельного импорта.

Согласно документу, опубликованному на «Федеральном портале проектов нормативных актов», новая формула расчета утильсбора будет выглядеть так:

Утильсбор = УСед (базовая ставка) + Рс (средняя рыночная цена по данным Минпромторга) - Сз (фактическая цена покупки до уплаты «утиля») × 0,5 (поправочный коэффициент)

Разберем каждый элемент формулы:

Базовая ставка – это стандартный утильсбор, который зависит от типа и возраста автомобиля. Базовые ставки утилизационного сбора зависят от категорий ввозимых транспортных средств и определены Постановлением Правительства РФ от 26.12.2013 № 1291. Сейчас базовая ставка составляет 20 тысяч рублей для легковых машин и 150 тысяч рублей для легкого коммерческого транспорта, грузовиков, автобусов, прицепов и полуприцепов.

– это стандартный утильсбор, который зависит от типа и возраста автомобиля. Базовые ставки утилизационного сбора зависят от категорий ввозимых транспортных средств и определены Постановлением Правительства РФ от 26.12.2013 № 1291. Сейчас базовая ставка составляет 20 тысяч рублей для легковых машин и 150 тысяч рублей для легкого коммерческого транспорта, грузовиков, автобусов, прицепов и полуприцепов. Средняя рыночная цена – это стоимость конкретной модели автомобиля по данным специального перечня автомобилей для целей исчисления утилизационного сбора, сформированного Минпромторгом. Этот список будет обновляться ежеквартально.

– это стоимость конкретной модели автомобиля по данным специального перечня автомобилей для целей исчисления утилизационного сбора, сформированного Минпромторгом. Этот список будет обновляться ежеквартально. Фактическая цена покупки – это цена, которую реально заплатили за автомобиль, согласно предоставленным документам.

– это цена, которую реально заплатили за автомобиль, согласно предоставленным документам. Коэффициент 0,5 – это поправочный коэффициент, позволяющий взимать половину разницы между реальной и декларируемой стоимостью.

Ключевой элемент здесь – коэффициент 0,5. Он позволяет государству регулировать ситуацию с импортом без резких ограничений. Если цена автомобиля при ввозе значительно отличается от средней рыночной, дополнительный сбор будет взиматься – но не в полном объеме, а только на половину этой разницы.

Таким образом, новая система не ставит жестких барьеров для импорта, а делает занижение цен менее привлекательным. Это своего рода компромисс: с одной стороны, новый механизм помогает упорядочить рынок, а с другой – сохраняет возможность поставок автомобилей в Россию в условиях, когда рынок испытывает серьезное давление (ассортимент ограничен, цены высокие).

Формула для машин, сведения о которых в перечне Минпромторга отсутствуют, еще проще. Базовый утильсбор для них увеличивается сразу в 3 раза:

УтильСбор = УСед (Базовая ставка) × 3

То есть, если раньше платили, например, 100 тысяч рублей, то теперь придется платить 300 тысяч рублей. И главное – при ввозе машин из стран ЕАЭС больше не будет льготного утильсбора, только обычный, коммерческий. А он в разы больше. Получается, что за те же автомобили теперь придется доплачивать.

Почему занижать цены больше невыгодно

Может показаться, что даже после внедрения новой методики расчетов утильсбора у импортера по-прежнему остается возможность прилично сэкономить. Отчасти, это правда. Если цена автомобиля при ввозе сильно занижена, то вы все равно останетесь «в плюсе», потому что утильсбор увеличится только на половину разницы между реальной и заявленной ценой, а не на всю эту разницу.

Но, во-первых, занизить цену теперь не так-то просто, а, во-вторых, это далеко не всегда имеет смысл. Сейчас объясним, почему.

Аргумент 1. Вы платите утильсбор + НДС + таможенные платежи – и все считается от разной базы

Проще говоря, когда вы ввозите автомобиль, вы вносите несколько разных платежей. И каждый из них рассчитывается по своим правилам – от разных «исходных цен». Заниженная цена помогает не везде. Иногда даже мешает – особенно, если ФТС не поверит в «сказочную распродажу», на которой вы купили ввозимый автомобиль. Тут мы плавно подходим к следующему пункту.

Аргумент 2. Цену придется доказывать документально

Если задекларированная цена автомобиля отличается от средней рыночной в меньшую сторону (например, вы указываете цену в 1,5 млн рублей за автомобиль, который на рынке стоит 3 млн рублей), у налоговой или таможенных органов сразу же возникнут вопросы.

Теперь импортеру обязательно потребуется собрать полный пакет документов на машину. Эти документы необходимо будет предъявить на таможне для подтверждения фактической стоимости машины до уплаты утильсбора:

договор купли-продажи – официальный документ с указанием стоимости и условий приобретения;

инвойсы (счета-фактуры) – документы от продавца с указанием цены, количества и характеристик товара;

транспортные накладные – документы, подтверждающие маршрут и способ доставки;

подтверждения платежей – банковские выписки, платежные поручения, квитанции;

сертификаты происхождения – документы, подтверждающие страну производства автомобиля;

таможенные декларации – копии документов, используемых при первоначальном оформлении;

бухгалтерская отчетность, отражающая покупку в финансовых документах, – для юридических лиц.

Важно понимать: если импортер не сможет документально подтвердить фактическую стоимость автомобиля, утилизационный сбор будет рассчитан по максимальной ставке – до 60% от средней рыночной стоимости, определенной Минпромторгом. Это огромные суммы, особенно для автомобилей премиального сегмента и лакшери.

К примеру, согласно перечню Минпромторга, средняя стоимость BMW X5 составляет примерно 8,5 млн рублей. Если импортер не предоставит документы, подтверждающие более низкую фактическую цену, утильсбор может составить до 5,1 млн рублей (60% от 8,5 млн рублей). При таком раскладе покупка автомобиля за границей перестает быть выгодной сделкой и превращается в авантюрный квест с элементами финансового экстрима.

Аргумент 3. Для физлиц, которые не перепродают машины, занижение вообще не имеет смысла

Для владельцев машин с моторами объемом до 3 л, ввозящих их для личного пользования без перепродажи в течение 12 месяцев, утильсбор по-прежнему льготный – от 3400 рублей до 5200 рублей, в зависимости от возраста машины. А вот если вы потом продадите машину в течение года, сразу получите полную ставку утильсбора, как для перекупщика.

«Для физических лиц, осуществляющих самостоятельный ввоз, а также для компаний, приобретающих автомобили непосредственно на клиентов, условия останутся неизменными», – уточняет Елена Сафонова.

Эксперт отмечает важное ограничение для физических лиц: им разрешено ввозить только один автомобиль в год, так как они считаются конечными покупателями.