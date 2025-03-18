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Выгодно, но есть подвох: за ввоз авто через Приморье могут потребовать доплату
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Выгодно, но есть подвох: за ввоз авто через Приморье могут потребовать доплату
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Выгодно, но есть подвох: за ввоз авто через Приморье могут потребовать доплату

Ввозить автомобили через Дальний Восток выгоднее, чем через другие посты

Ввозить автомобили в России через Приморье может быть выгоднее, чем через другие посты, но в дальнейшем за машину могут потребовать доплату, рассказал участник рынка, который занимается импортом новой и подержанной китайской техники.

Он пояснил, что большая часть постов при определении таможенной стоимости машины, от которой затем рассчитывается размер пошлины, используют только популярные сайты из КНР.

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А на Дальнем Востоке готовы принимать и другие документы. Поэтому цена покупки машины в инвойсах может оказаться ниже среднерыночной, если покупатель получил от продавца солидную скидку.

Контрольные органы, проверяя затем ввоз машины, могут счесть стоимость заниженной и доначислить пошлины. Подобный случай произошел с владельцем ввезенного из Южной Кореи кроссовера, который не смог доказать таможенникам, что цена покупки реальна, а не занижена.

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С 1 апреля 2024 года в РФ начало действовать постановление правительства РФ, предусматривающее введение новых правил расчета размер утильсбора для транспортных средств, ввезенных в страну. На такие автомобили в рамках утильсбора таможенники смогут доначислять недоплаченные пошлины и другие сборы.

Ранее «За рулем» перечислил семь автобрендов, снизивших цены на машины в России.

Источник: Quto.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Юрий Смитюк/ТАСС
Количество просмотров 5
18.03.2025 
Фото:Юрий Смитюк/ТАСС
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