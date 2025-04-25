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В России уменьшилась стоимость ОСАГО

РСА: средняя стоимость полиса ОСАГО в 2025 году снизилась на 5,8%

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В I квартале этого года средняя стоимость полиса ОСАГО уменьшилась на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 7511 руб., сообщает пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА).

Уточняется, что средняя выплата по ОСАГО за тот же период увеличилась на 14,3%, составив 106 926 руб. В I квартале прошлого года она составляла 93 508 руб.

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
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Средняя выплата по ОСАГО за два года увеличилась на 28,9%, по итогам I квартала 2023 года она составляла 82 941 руб.

По данным РСА, общая сумма выплат в I квартале составила около 52 млрд руб.

Ранее «За рулем» сообщал, что Jetour запустила в России программу скидок на свои кроссоверы, можно хорошо сэкономить.

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Источник: РСА

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Ушакова Ирина
Фото:АГН «Москва» | Depositphotos
Количество просмотров 6
25.04.2025 
Фото:АГН «Москва» | Depositphotos
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