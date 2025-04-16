В силу вступают новые коэффициенты при расчете цены ОСАГО для мотоциклистов

Правила расчета стоимости ОСАГО для мотоциклистов изменятся с 17 апреля

Правила расчета стоимости ОСАГО для владельцев мототранспорта изменятся с 17 апреля, сказано в сообщении Российского союза автостраховщиков (РСА).

Теперь для владельцев мотоциклов, мопедов и легких квадроциклов будет применяться коэффициент мощности, который ранее применяли лишь для легковых транспортных средств. При этом для мототранспорта он будет немного выше, чем для легковых авто.

Также вводятся отдельные значения коэффициента возраста и стажа. Для более старших и опытных водителей мототранспорта они будут ниже, а для молодых и неопытных повысятся.

Тарифный коридор расширят на 20% в обе стороны для мотоциклов: «вилка» тарифа составит 259–3043 рубля (сейчас 324–2536 рублей).

Уточняется, что основной причиной изменений стала повышенная аварийность. Так, за последние несколько лет размер ущерба от ДТП по вине мотоциклов увеличился на 32%.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России на 20-600 тыс. рублей подешевели автомобили пяти марок.

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Источник: РСА