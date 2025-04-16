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В силу вступают новые коэффициенты при расчете цены ОСАГО для мотоциклистов

Правила расчета стоимости ОСАГО для мотоциклистов изменятся с 17 апреля

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Правила расчета стоимости ОСАГО для владельцев мототранспорта изменятся с 17 апреля, сказано в сообщении Российского союза автостраховщиков (РСА).

Теперь для владельцев мотоциклов, мопедов и легких квадроциклов будет применяться коэффициент мощности, который ранее применяли лишь для легковых транспортных средств. При этом для мототранспорта он будет немного выше, чем для легковых авто.

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Также вводятся отдельные значения коэффициента возраста и стажа. Для более старших и опытных водителей мототранспорта они будут ниже, а для молодых и неопытных повысятся.

Тарифный коридор расширят на 20% в обе стороны для мотоциклов: «вилка» тарифа составит 259–3043 рубля (сейчас 324–2536 рублей).

Уточняется, что основной причиной изменений стала повышенная аварийность. Так, за последние несколько лет размер ущерба от ДТП по вине мотоциклов увеличился на 32%.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России на 20-600 тыс. рублей подешевели автомобили пяти марок.

Источник: РСА

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Ушакова Ирина
Фото:АГН Москва | Depositphotos
16.04.2025 
Фото:АГН Москва | Depositphotos
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