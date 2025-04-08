Выплаты по ОСАГО не вырастут: депутаты назвали причину

Правительство РФ отклонило законопроект об увеличении лимитов выплат по ОСАГО

Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили увеличить лимиты страховых выплат по ОСАГО, аргументируя это устаревшими суммами и ростом цен на ремонт, запчасти и медицинские услуги. Инициатива казалась логичной: текущие лимиты действуют уже десять лет, и за это время стоимость всего существенно выросла.

Однако Правительство РФ, опираясь на позицию Центрального банка, отклонило законопроект. Ключевой аргумент против увеличения лимитов – потенциальный рост базовых страховых тарифов на 10%. Центральный Банк России предупреждает о риске потери платежеспособности страховых компаний при резком увеличении выплат.

Десятипроцентное повышение тарифов – это существенная цифра. Для многих граждан, и без того сталкивающихся с трудностями в оплате ОСАГО, такой рост может стать непосильной нагрузкой, снижая доступность обязательного страхования. Именно снижение доступности ОСАГО стало одним из главных доводов против законопроекта.

Более того, Минфин России выразил еще одно серьезное опасение. Введение компенсации при отсутствии ОСАГО у виновника ДТП, что подразумевало бы компенсацию из государственного бюджета или увеличение страховых резервов, также резко увеличит нагрузку на страховые компании и, соответственно, приведет к росту тарифов.

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Источник: Коммерсантъ