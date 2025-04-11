Мотоциклистам Подмосковным дали бесплатно платное место

Мособлдума разрешила мотоциклистам бесплатно парковаться на платных парковках

Владельцы мотоциклов и электромобилей в Подмосковье теперь смогут бесплатно парковаться на платных муниципальных и государственных стоянках. Соответствующий закон приняла Мособлдума. Инициатива направлена на популяризацию более компактного и экологичного транспорта, а также основывается на успешной практике Москвы, где мотоциклисты пользуются бесплатной парковкой уже с 2013 года.

Поправки были внесены комитетом по транспорту и ИТ, а при рассмотрении проекта учли замечания губернатора Андрея Воробьёва. Закон прошёл все три чтения в один день. Бесплатная парковка распространяется на мотоциклы, мотороллеры и электромобили, принадлежащие физическим лицам. Речь идёт только о парковках, расположенных на землях, находящихся в собственности государства или муниципалитетов.

Сейчас в Подмосковье насчитывается около 1,8 тыс. платных парковочных мест в 11 городах. Власти планируют расширять их число, в том числе в Химках, Красногорске, Долгопрудном и других крупных населённых пунктах. По данным на 2024 год, в области зарегистрировано свыше 73 тыс. мотоциклов и 4,2 тыс. электрокаров.

Глава общественного объединения «МотоРоссия» Андрей Иванов поддержал нововведение, подчеркнув, что мотоциклы занимают меньше места и становятся всё более востребованными в условиях плотного трафика. По его мнению, бесплатная парковка для двухколёсного транспорта должна быть введена по всей стране.

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Источник: «Коммерсант»