#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумГАИТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В Россию привезли семейный кроссовер Nissan – дешевле многих «китайцев»
11 апреля
В Россию привезли семейный кроссовер Nissan – дешевле многих «китайцев»
Кроссоверы Nissan X-Trail продают по...
Руководство Сочи провело инспекцию участка «Сочи-Хоста»
11 апреля
Руководство Сочи провело инспекцию участка «Сочи-Хоста»
Власти Сочи проверили подготовку дороги...
Мотоциклистам Подмосковным дали бесплатно платное место
11 апреля
Мотоциклистам Подмосковным дали бесплатно платное место
Мособлдума разрешила мотоциклистам бесплатно...

Мотоциклистам Подмосковным дали бесплатно платное место

Мособлдума разрешила мотоциклистам бесплатно парковаться на платных парковках

Рекомендуем
Методичка ГАИ: как надо гасить конфликты на дороге

Владельцы мотоциклов и электромобилей в Подмосковье теперь смогут бесплатно парковаться на платных муниципальных и государственных стоянках. Соответствующий закон приняла Мособлдума. Инициатива направлена на популяризацию более компактного и экологичного транспорта, а также основывается на успешной практике Москвы, где мотоциклисты пользуются бесплатной парковкой уже с 2013 года.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Поправки были внесены комитетом по транспорту и ИТ, а при рассмотрении проекта учли замечания губернатора Андрея Воробьёва. Закон прошёл все три чтения в один день. Бесплатная парковка распространяется на мотоциклы, мотороллеры и электромобили, принадлежащие физическим лицам. Речь идёт только о парковках, расположенных на землях, находящихся в собственности государства или муниципалитетов.

Сейчас в Подмосковье насчитывается около 1,8 тыс. платных парковочных мест в 11 городах. Власти планируют расширять их число, в том числе в Химках, Красногорске, Долгопрудном и других крупных населённых пунктах. По данным на 2024 год, в области зарегистрировано свыше 73 тыс. мотоциклов и 4,2 тыс. электрокаров.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Глава общественного объединения «МотоРоссия» Андрей Иванов поддержал нововведение, подчеркнув, что мотоциклы занимают меньше места и становятся всё более востребованными в условиях плотного трафика. По его мнению, бесплатная парковка для двухколёсного транспорта должна быть введена по всей стране.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: «Коммерсант»

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Фото:Unsplash
Количество просмотров 12
11.04.2025 
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0