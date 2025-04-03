Платные парковки — взвесили «за» и «против»!
Многие нововведения по дорожному движению, сначала примененные в Москве, со временем перенимаются в регионах. С одной стороны – это здорово, потому что часть реформ действительно делают движение более безопасным и эффективным.
Однако копирование в полном объеме едва ли имеет смысл: что-то обходится слишком дорого, что-то на практике оказывается бесполезным, а что-то и вовсе явилось порочной практикой.
В новом номере журнала «За рулем» Кирилл Милешкин рассказывает, что происходит с некоторыми столичными инициативами, которые сейчас распространяются по РФ. Например, с платными парковками.
Комментарий эксперта
Кирилл Милешкин, эксперт «За рулем»:
– Уже больше 30 городов России вслед за Москвой ввели платные парковки. Они есть не только в мегаполисах, но и, например, в крошечном Суздале. Декларируемые цели везде одинаковые: упорядочивание стоянки, разгрузка центра от личного транспорта.
А на самом деле?
Эффект дает не платный режим сам по себе, а наличие контроля. Если водители будут осознавать неизбежность эвакуации или большого штрафа за неправильную парковку, они будут меньше ездить в центр, и настанет порядок. В некоторых городах платная система реально заработала спустя годы после официального запуска: налаживали ее администрирование. И всё же платные парковки продолжат распространяться. Это общемировая практика, и Россия не исключение.
А вот столичную идею ввести платный режим везде, включая самые глухие окраины, перенимать не стоит. Это сбор денег, в первую очередь на штрафах и дискредитация самой идеи регулирования потоков автомобилей.
Конечно, платные парковки – далеко не единственное нововведение, которое автомобилисты в регионах оценят (или уже оценили) вслед за москвичами. Будет ли это во благо?
Могут ли вслед за парковками сделать платными и некоторые улицы? Везде ли эффективны выделенки для автобусов? Как работают ряды на поворот? Суженные полосы – новое проклятие мегаполисов или разумный компромисс? За какие нарушения стоило бы ввести повышенные штрафы?
Обо всем этом и о многом другом – в апрельском номере журнала «За рулем»! Уже в продаже!
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Заметка подготовлена по материалам статьи Кирилла Милешкина «Пример заразителен» из журнала «За рулем» № 04 за 2025 год.