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Платные парковки — взвесили «за» и «против»!
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Платные парковки — взвесили «за» и «против»!

«За рулем» рассказал, почему в регионах станет больше платных парковок

Многие нововведения по дорожному движению, сначала примененные в Москве, со временем перенимаются в регионах. С одной стороны – это здорово, потому что часть реформ действительно делают движение более безопасным и эффективным.

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Однако копирование в полном объеме едва ли имеет смысл: что-то обходится слишком дорого, что-то на практике оказывается бесполезным, а что-то и вовсе явилось порочной практикой.

В новом номере журнала «За рулем» Кирилл Милешкин рассказывает, что происходит с некоторыми столичными инициативами, которые сейчас распространяются по РФ. Например, с платными парковками.

Комментарий эксперта

Кирилл Милешкин, эксперт «За рулем»:

– Уже больше 30 городов России вслед за Москвой ввели платные парковки. Они есть не только в мегаполисах, но и, например, в крошечном Суздале. Декларируемые цели везде одинаковые: упорядочивание стоянки, разгрузка центра от личного транспорта.

А на самом деле?

Эффект дает не платный режим сам по себе, а наличие контроля. Если водители будут осознавать неизбежность эвакуации или большого штрафа за неправильную парковку, они будут меньше ездить в центр, и настанет порядок. В некоторых городах платная система реально заработала спустя годы после официального запуска: налаживали ее администрирование. И всё же платные парковки продолжат распространяться. Это общемировая практика, и Россия не исключение.

А вот столичную идею ввести платный режим везде, включая самые глухие окраины, перенимать не стоит. Это сбор денег, в первую очередь на штрафах и дискредитация самой идеи регулирования потоков автомобилей.

Конечно, платные парковки – далеко не единственное нововведение, которое автомобилисты в регионах оценят (или уже оценили) вслед за москвичами. Будет ли это во благо?

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Могут ли вслед за парковками сделать платными и некоторые улицы? Везде ли эффективны выделенки для автобусов? Как работают ряды на поворот? Суженные полосы – новое проклятие мегаполисов или разумный компромисс? За какие нарушения стоило бы ввести повышенные штрафы?

Обо всем этом и о многом другом – в апрельском номере журнала «За рулем»! Уже в продаже!

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Заметка подготовлена по материалам статьи Кирилла Милешкина «Пример заразителен» из журнала «За рулем» № 04 за 2025 год.

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Иннокентий Кишкурно
Фото:АГН «Москва» и «За рулем»
03.04.2025 
Фото:АГН «Москва» и «За рулем»
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