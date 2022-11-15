Как научить близких безопасности дорожного движения

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Безопасность на дорогах зависит не только от качества покрытия и дорожной инфраструктуры, но и от наших знаний правильного поведения на дороге.

Повышение безопасности дорожного движения — одна из задач национального проекта «Безопасные качественные дороги». Для ее достижения работы на объектах нацпроекта проводятся комплексно: специалисты не только обновляют покрытие, но и обустраивают элементы дорожной инфраструктуры.

Напомним, что благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» проводится колоссальная работа — это строительство, ремонт и реконструкция дорог (за первые три года в надлежащее состояние приведено уже более 48 тысяч километров в 84 регионах нашей страны).

Обновляется и дорожная инфраструктура: обустраиваются пешеходные переходы, устанавливаются светофоры, ограждения, дорожные знаки и камеры фотовидеофиксации, а также наносится разметка. За три года было установлено:

более 422 тысяч дорожных знаков,

около 2 млн метров барьерного ограждения,

порядка 800 тысяч погонных метров пешеходного ограждения,

более 1,7 млн погонных метров освещения,

почти 8,3 тысячи светофоров,

нанесено более 49 млн квадратных метров разметки.

Результаты всей этой работы дают свои плоды. В том числе благодаря им, по итогам девяти месяцев 2022 года, общее количество ДТП на российских дорогах, в которых погибли или пострадали люди, снизилось на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А число ДТП с участием детей-пассажиров уменьшилось на 3,5%.

Тест «Легенды дорог»

А насколько хороши ваши знания в области безопасности дорожного движения? И как пешехода, и как водителя, проверить себя вы можете прямо сейчас — пройдя интерактивный тест «Легенды дорог». Каждый ваш ответ будет сопровождаться комментарием, и если вы вдруг ответите неправильно, то едва ли повторите эту ошибку в жизни. Лучше ошибиться в тесте, чем на дороге.

Пройдя тест, вы получите особую карточку-статус с персонажем, который покажет ваш уровень знаний правил дорожного движения. И этой карточкой можно поделиться в соцсетях и так сравнить свои знания со знаниями своих родственников, друзей и знакомых.

Профилактика детской безопасности на дорогах

Дети на дороге находятся в зоне особого риска, так как их знания основ безопасности чаще бывают отрывочными и неполными. Да, последние 10 лет количество дорожно-транспортных происшествий с ними стабильно снижается, уменьшилось и число погибших и раненых детей. Но аварий, в которых гибнут и получают ранения дети, все еще много, и задача взрослых — свести их количество к нулю.

Чтобы повысить уровень детской безопасности на дорогах, создаются отряды «Юных инспекторов движения». Там дети не только изучают правила безопасного поведения на дорогах и затем рассказывают о них своим сверстникам и даже взрослым, но и получают практические навыки в области безопасности, что помогает им выбрать свою будущую профессию.

Прямо сейчас, с 1 по 20 ноября 2022 года, проходит онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» для школьников 1–9 классов. В ходе олимпиады дети проверяют свои знания основ правил дорожного движения.

В прошлом году в аналогичной олимпиаде приняли участие более 3,7 млн учащихся 1–9 классов со всей страны. Надо подчеркнуть, что участие бесплатное, и ребенку понадобится лишь компьютер или планшет с доступом в интернет.

Выполнять задания можно в школе с учителем, дома с родителями или самостоятельно. На выполнение олимпиады отводится один час, но прежде ребенку предлагается пройти «тренировку» — это четыре пробные задачи, на решение которых дается неограниченное количество времени. После их выполнения становится активной кнопка «Начать олимпиаду». В процессе прохождения дети ощутят себя и в роли пешехода, и в роли пассажира, а также велосипедистами.

Главная награда — знания, но также прошедший олимпиаду юный участник дорожного движения, в зависимости от заработанных баллов, получит электронный диплом, похвальную грамоту или сертификат участника, а их наставники — благодарственные письма.

Открытый урок о правильном поведении на дороге

1 ноября 2022 года прошел Всероссийский открытый урок о правилах дорожной безопасности. На нем рассказывалось о том, как безопасно управлять электросамокатом и велосипедом, правильно ориентироваться на пешеходном переходе и в общественном транспорте, а также о правилах безопасного перехода проезжей части и передвижения в маршрутных транспортных средствах.

Об этом рассказали ведущие эксперты в области дорожной безопасности — заместитель начальника ГУОБДД МВД России генерал-майор Олег Понарьин и директор Института изучения детства, семьи и воспитания РАО, член Общественной палаты Российской Федерации, заместитель председателя Общественного совета при Минтрансе России Наталья Агре.

Урок, который транслировался по всей стране из студии Российского общества «Знание» и который можно пересмотреть, если вы и ваши близкие его пропустили, проводился в поддержку Всероссийской онлайн-олимпиады «Безопасные дороги» национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Напоминание об элементарных правилах безопасности на дорогах и в транспорте никогда не будет лишним: хороших дорог становится все больше, а поток транспорта — плотнее. В любых условиях надо формировать у детей культуру безопасного поведения на дорогах — это лучшая защита от несчастных случаев и трагедий.