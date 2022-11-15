Как научить близких безопасности дорожного движения

Повышение безопасности дорожного движения — одна из задач национального проекта «Безопасные качественные дороги». Для ее достижения работы на объектах нацпроекта проводятся комплексно: специалисты не только обновляют покрытие, но и обустраивают элементы дорожной инфраструктуры.
Напомним, что благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» проводится колоссальная работа — это строительство, ремонт и реконструкция дорог (за первые три года в надлежащее состояние приведено уже более 48 тысяч километров в 84 регионах нашей страны).
Обновляется и дорожная инфраструктура: обустраиваются пешеходные переходы, устанавливаются светофоры, ограждения, дорожные знаки и камеры фотовидеофиксации, а также наносится разметка. За три года было установлено:
- более 422 тысяч дорожных знаков,
- около 2 млн метров барьерного ограждения,
- порядка 800 тысяч погонных метров пешеходного ограждения,
- более 1,7 млн погонных метров освещения,
- почти 8,3 тысячи светофоров,
- нанесено более 49 млн квадратных метров разметки.
Результаты всей этой работы дают свои плоды. В том числе благодаря им, по итогам девяти месяцев 2022 года, общее количество ДТП на российских дорогах, в которых погибли или пострадали люди, снизилось на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А число ДТП с участием детей-пассажиров уменьшилось на 3,5%.
Тест «Легенды дорог»
А насколько хороши ваши знания в области безопасности дорожного движения? И как пешехода, и как водителя, проверить себя вы можете прямо сейчас — пройдя интерактивный тест «Легенды дорог». Каждый ваш ответ будет сопровождаться комментарием, и если вы вдруг ответите неправильно, то едва ли повторите эту ошибку в жизни. Лучше ошибиться в тесте, чем на дороге.
Пройдя тест, вы получите особую карточку-статус с персонажем, который покажет ваш уровень знаний правил дорожного движения. И этой карточкой можно поделиться в соцсетях и так сравнить свои знания со знаниями своих родственников, друзей и знакомых.
Профилактика детской безопасности на дорогах
Дети на дороге находятся в зоне особого риска, так как их знания основ безопасности чаще бывают отрывочными и неполными. Да, последние 10 лет количество дорожно-транспортных происшествий с ними стабильно снижается, уменьшилось и число погибших и раненых детей. Но аварий, в которых гибнут и получают ранения дети, все еще много, и задача взрослых — свести их количество к нулю.
Чтобы повысить уровень детской безопасности на дорогах, создаются отряды «Юных инспекторов движения». Там дети не только изучают правила безопасного поведения на дорогах и затем рассказывают о них своим сверстникам и даже взрослым, но и получают практические навыки в области безопасности, что помогает им выбрать свою будущую профессию.
Прямо сейчас, с 1 по 20 ноября 2022 года, проходит онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» для школьников 1–9 классов. В ходе олимпиады дети проверяют свои знания основ правил дорожного движения.
В прошлом году в аналогичной олимпиаде приняли участие более 3,7 млн учащихся 1–9 классов со всей страны. Надо подчеркнуть, что участие бесплатное, и ребенку понадобится лишь компьютер или планшет с доступом в интернет.
Выполнять задания можно в школе с учителем, дома с родителями или самостоятельно. На выполнение олимпиады отводится один час, но прежде ребенку предлагается пройти «тренировку» — это четыре пробные задачи, на решение которых дается неограниченное количество времени. После их выполнения становится активной кнопка «Начать олимпиаду». В процессе прохождения дети ощутят себя и в роли пешехода, и в роли пассажира, а также велосипедистами.
Главная награда — знания, но также прошедший олимпиаду юный участник дорожного движения, в зависимости от заработанных баллов, получит электронный диплом, похвальную грамоту или сертификат участника, а их наставники — благодарственные письма.
Открытый урок о правильном поведении на дороге
1 ноября 2022 года прошел Всероссийский открытый урок о правилах дорожной безопасности. На нем рассказывалось о том, как безопасно управлять электросамокатом и велосипедом, правильно ориентироваться на пешеходном переходе и в общественном транспорте, а также о правилах безопасного перехода проезжей части и передвижения в маршрутных транспортных средствах.
Об этом рассказали ведущие эксперты в области дорожной безопасности — заместитель начальника ГУОБДД МВД России генерал-майор Олег Понарьин и директор Института изучения детства, семьи и воспитания РАО, член Общественной палаты Российской Федерации, заместитель председателя Общественного совета при Минтрансе России Наталья Агре.
Урок, который транслировался по всей стране из студии Российского общества «Знание» и который можно пересмотреть, если вы и ваши близкие его пропустили, проводился в поддержку Всероссийской онлайн-олимпиады «Безопасные дороги» национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Напоминание об элементарных правилах безопасности на дорогах и в транспорте никогда не будет лишним: хороших дорог становится все больше, а поток транспорта — плотнее. В любых условиях надо формировать у детей культуру безопасного поведения на дорогах — это лучшая защита от несчастных случаев и трагедий.