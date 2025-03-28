Сеть муниципальных платных парковок в Краснодаре расширят

Вместимость парковок в Краснодаре в 2025 году увеличат на тысячу мест

В Краснодаре в текущем году планируется увеличить количество мест на муниципальных платных парковках на 1 тыс. Сейчас в городе действует 270 таких парковок, рассчитанных на более чем 11,6 тыс. автомобилей, сообщили в администрации Краснодара.

25 марта было утверждено постановление о зонировании платных парковок. Оно включает пять зон, охватывающих 358 участков улично-дорожной сети.

В первую зону войдут парковки на улицах Красноармейской, Рашпилевской и Седина, во вторую – на Комсомольской и Октябрьской, в третью – на Постовой и Ставропольской.

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Источник: Ведомости Юг