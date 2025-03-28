#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Сеть муниципальных платных парковок в Краснодаре расширят
28 марта
Сеть муниципальных платных парковок в Краснодаре расширят
Вместимость парковок в Краснодаре в 2025 году...
Эти марки автомобилей из числа китайских россияне ищут чаще всего
28 марта
Эти марки автомобилей из числа китайских россияне ищут чаще всего
Топ-10 самых востребованных брендов из Китая у...
Hyundai и Kia готовятся к возвращению в Россию: подробности
28 марта
Hyundai и Kia готовятся к возвращению в Россию: подробности
The Korea Times: Hyundai и Kia планируют...

Сеть муниципальных платных парковок в Краснодаре расширят

Вместимость парковок в Краснодаре в 2025 году увеличат на тысячу мест

В Краснодаре в текущем году планируется увеличить количество мест на муниципальных платных парковках на 1 тыс. Сейчас в городе действует 270 таких парковок, рассчитанных на более чем 11,6 тыс. автомобилей, сообщили в администрации Краснодара.

25 марта было утверждено постановление о зонировании платных парковок. Оно включает пять зон, охватывающих 358 участков улично-дорожной сети.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Рекомендуем
Вас точно остановит ГАИ — 13 верных признаков

В первую зону войдут парковки на улицах Красноармейской, Рашпилевской и Седина, во вторую – на Комсомольской и Октябрьской, в третью – на Постовой и Ставропольской.

Ранее «За рулем» сообщал, что составлен топ-10 самых популярных машин в РФ у мужчин и женщин.

Источник: Ведомости Юг

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 7
28.03.2025 
Фото:АГН Москва
Поделиться:
Оцените материал:
0