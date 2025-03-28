Сеть муниципальных платных парковок в Краснодаре расширят
Вместимость парковок в Краснодаре в 2025 году увеличат на тысячу мест
В Краснодаре в текущем году планируется увеличить количество мест на муниципальных платных парковках на 1 тыс. Сейчас в городе действует 270 таких парковок, рассчитанных на более чем 11,6 тыс. автомобилей, сообщили в администрации Краснодара.
25 марта было утверждено постановление о зонировании платных парковок. Оно включает пять зон, охватывающих 358 участков улично-дорожной сети.
В первую зону войдут парковки на улицах Красноармейской, Рашпилевской и Седина, во вторую – на Комсомольской и Октябрьской, в третью – на Постовой и Ставропольской.
Ранее «За рулем» сообщал, что составлен топ-10 самых популярных машин в РФ у мужчин и женщин.
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Источник: Ведомости Юг
Фото:АГН Москва
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28.03.2025
Фото:АГН Москва
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