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Автомобилисты смогут оформить единый полис ОСАГО для России и Белоруссии

Продажи единого полиса ОСАГО для России и Белоруссии стартуют 23 апреля

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Продажа полисов ОСАГО, которые будут сразу действовать на территории России и Белоруссии, стартует 23 апреля в соответствии с правилами системы страхования Союзного государства, сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

ОСАГО с расширением на территорию Белоруссии можно оформить только в электронном виде. Для расширения действия полиса на вторую страну автомобилисту требуется подписать дополнительное соглашение к страховому договору.

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В России девять страховых компаний могут заключать такие допсоглашения: «АльфаСтрахование», «ГСК «Югория», «Зетта Страхование», «Спасские ворота», СК «Двадцать первый век», «СК «Согласие», «Росгосстрах», «ВСК» и «РЕСО-Гарантия».

Ранее «За рулем» сообщал, что представлен новый полноприводный кроссовер российской сборки.

Источник: РИА Новости

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 6
23.04.2025 
Фото:Depositphotos
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