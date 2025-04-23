Автомобилисты смогут оформить единый полис ОСАГО для России и Белоруссии

Продажи единого полиса ОСАГО для России и Белоруссии стартуют 23 апреля

Продажа полисов ОСАГО, которые будут сразу действовать на территории России и Белоруссии, стартует 23 апреля в соответствии с правилами системы страхования Союзного государства, сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

ОСАГО с расширением на территорию Белоруссии можно оформить только в электронном виде. Для расширения действия полиса на вторую страну автомобилисту требуется подписать дополнительное соглашение к страховому договору.

В России девять страховых компаний могут заключать такие допсоглашения: «АльфаСтрахование», «ГСК «Югория», «Зетта Страхование», «Спасские ворота», СК «Двадцать первый век», «СК «Согласие», «Росгосстрах», «ВСК» и «РЕСО-Гарантия».

Ранее «За рулем» сообщал, что представлен новый полноприводный кроссовер российской сборки.

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Источник: РИА Новости