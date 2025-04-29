На Госуслугах планируют запустить сервис по оформлению ОСАГО

Минцифры и ЦБ работают над возможностью оформлять полис ОСАГО на Госуслугах

Минцифры и ЦБ изучают возможность запуска на Госуслугах сервиса по оформлению полиса ОСАГО, проинформировали представители ведомства. Ранее соответствующее предложение в министерство направила замруководителя фракции «Новые люди» в Госдуме Сардана Авксентьева.

Сервис по оформлению ОСАГО на Госуслугах предполагается запустить в несколько этапов, уточнили в Минцифры. На начальном этапе пользователи сайта смогут оформить ОСАГО на ТС, находящиеся на учете в ГИБДД в РФ, следующих категорий: транспортные средства категорий B, BE физических лиц, используемые в качестве такси; мотоциклы, мопеды и легкие квадроциклы (транспортные средства категорий A, M физлиц).

Для запуска сервиса необходимо обеспечить нормативное регулирование в части ФЗ от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании автогражданской ответственности владельцев транспортных средств», заметили в министерстве.

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Источник: «РИА Новости»