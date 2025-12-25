#
Автосервисы станут дороже: главные причины подорожания

Татьяна Овчинникова: к концу 2026 года автосервис подорожает на 25%

Стоимость ремонта и обслуживания автомобилей в России к концу 2026 года может увеличиться на 20-25%. Такой прогноз озвучила директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.

По ее словам, рост цен в автосервисах в 2026 году будет заметным, но постепенным. Основной фактор подорожания – увеличение налоговой и административной нагрузки на предприятия этой отрасли.

Кроме того, сохранятся высокие ставки по кредитам и возрастут постоянные расходы, что придется компенсировать за счет повышения цен для клиентов.

Средний возраст машин в стране продолжит расти, так как многие автовладельцы не планируют покупку новых автомобилей. Это приведёт к увеличению спроса на сложные и капитальные ремонты двигателей, подвески и других узлов. В итоге возрастут средний чек и трудозатраты.

Ремонт старых и технически сложных автомобилей требует специалистов высокой квалификации. Конкуренция за таких работников усиливается, что ведёт к росту фонда оплаты труда и, как следствие, влияет на итоговую цену оказываемых услуг.

Таким образом, сочетание налогов, удорожания заемных средств и усложнения ремонта станет причиной рекордного подорожания услуг автосервисов в России в 2026 году.

Источник:  Газета.ru
Фото:Depositphotos
25.12.2025 
Фото:Depositphotos
