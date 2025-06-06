Закон о локализации такси: уже известно, как его будут обходить

Петр Шкуматов: Агрегаторы такси тестируют новый сервис — аренду авто с водителем

Госдума приняла закон, который фактически закрывает доступ к официальному такси для любых автомобилей, кроме нескольких локализованных моделей. Под новые критерии: 3200 баллов промышленной локализации либо действующий СПИК, заключенный после 1 марта 2022 года, – подходят лишь Веста, Гранта, Искра, Аура, Москвич 3 и Москвич 6, Xcite X-Cross 7 и Xcite X-Cross 8, электромобили Evolute.

Вступление нормы отсрочено до 1 марта 2026 года (для Калининграда – до 2028 года, для Дальнего Востока – до 2030‑го), но логика законопроекта не изменилась: после наступления этих дат пополнить реестр такси автомобилями «не из списка» станет невозможно.

Сколько нужно машин

В ФГИС «Такси» числится чуть более 670 тысяч легковых автомобилей – столько машин официально работают по разрешениям. А максимальный срок эксплуатации автомобиля в такси составляет около пяти лет. В сутки машина с шашечками проезжает в среднем около 200 км. А еще такси – по-прежнему самый аварийный вид транспорта, в семь раз выше, чем обычные автомобили. То есть, ежегодно должны меняться на новые 134 тысячи машин просто для того, чтобы парк такси обновлялся из-за износа и аварий.

Столь высокий спрос на новые автомобили должен подпитывать отечественных производителей и создавать рабочие места в России, а не в других странах. Именно это и является основной целью законопроекта. Но есть нюансы.

Что хотят таксисты

Требования таксистов к автомобилям

Низкая цена

Надежность

Доступность автозапчастей

Простота обслуживания

Лизинговые условия (для таксопарков)

Главный вопрос – финансовый. Не у всех есть 1,5 млн рублей на новую Весту, а кредиты по сегодняшним ставкам самозанятым таксистам недоступны. Специальные программы поддержки или прямого субсидирования для приобретения отечественных автомобилей в такси отсутствуют, таксисты вынуждены покупать машины «по рынку». И в условиях рыночной конкуренции многие водители предпочитают приобрести другой автомобиль – например, со скидкой.

Останемся без машин?

Значит ли сказанное, что в 2026 году агрегаторы оставят пассажиров без машин? Скорее наоборот: агрегаторы уже тестируют альтернативный подход – аренду автомобиля с водителем.

Формально это прокат, регулируемый статьями 632–633 ГК РФ, а не такси. Пионером стала служба такси Максим (Maxim): клиент, как и раньше, вызывает поездку через приложение, но автоматически подписывает электронный договор аренды, а водитель в таком случае не обязан иметь разрешение такси и может работать на машине любой марки и модели. Единственное, что требуется от водителя, – стать индивидуальным предпринимателем.

Серая аренда

Механизм прост: агрегатор разделяет тарифы. В маленьком «золотом» сегменте остается официальное такси с приоритетом заказов и заниженной комиссией. Все основные категории – Эконом, Комфорт, Бизнес, Минивэн – переведут на схему аренды, где разрешения, цветографическая схема и прочие атрибуты закона № 580‑ФЗ больше не требуются.

Для пассажира разница почти незаметна: интерфейс, цены и время подачи сохраняются, юридическая сущность поездки меняется, но никак не обременяет пассажира. В итоге массовый исход водителей в «серую аренду» становится вопросом времени.

Без масштабной господдержки закупок локализованных машин легальное такси неизбежно сузится до нишевого рынка. Основной пассажирский поток уйдет в договоры аренды с экипажем – формально законные, но фактически не подконтрольные отраслевому регулированию. Ведь пассажиру важно не наличие разрешения, а возможность быстро и недорого доехать из точки A в точку Б. А водителю важно избежать бюрократических барьеров и сохранить доход.

Законодатели ставили цель помочь отечественным автозаводам, а создали стимул для креативной реорганизации. Неужели изначально это было непонятно?

О правилах, по которым автомобили будут официально допускаться к работе в такси, узнайте тут.