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В Петербурге таксисты смогут удаленно арендовать автомобили для работы

В Петербурге появилась новая система аренды машин для таксистов

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В Санкт-Петербурге таксисты смогут удаленно арендовать машины для работы. Находить и бронировать авто они смогут онлайн. Ранее для этого приходилось лично приезжать в офисы таксопарков. Таксопарки будут напрямую получать заполненные анкеты от заинтересованных соискателей.

Онлайн-бронирование машин запущено в Москве и Санкт-Петербурге через мобильное приложение и сайт Авито. Таксопарки смогут подключиться при наличии ERP-системы.

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Директор категории «Такси, транспорт и логистика» Авито Артем Егоренков отметил, что онлайн-бронирование меняет логику рынка. Таксопарки могут автоматизировать подбор водителей, а водители получают доступ к предложениям без лишних хлопот.

«Таким образом, продукт создает иную модель взаимодействия между участниками рынка. Это часть нашей стратегии по трансформации из классической площадки объявлений в технологическую платформу для многосоставных сделок с большим количеством участников», – пояснил Егоренков.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый доступный внедорожник с полным приводом появится в России.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Фонтанка.ру»

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 84
02.06.2025 
Фото:Unsplash
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