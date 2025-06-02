В Петербурге таксисты смогут удаленно арендовать автомобили для работы

В Петербурге появилась новая система аренды машин для таксистов

В Санкт-Петербурге таксисты смогут удаленно арендовать машины для работы. Находить и бронировать авто они смогут онлайн. Ранее для этого приходилось лично приезжать в офисы таксопарков. Таксопарки будут напрямую получать заполненные анкеты от заинтересованных соискателей.

Онлайн-бронирование машин запущено в Москве и Санкт-Петербурге через мобильное приложение и сайт Авито. Таксопарки смогут подключиться при наличии ERP-системы.

Директор категории «Такси, транспорт и логистика» Авито Артем Егоренков отметил, что онлайн-бронирование меняет логику рынка. Таксопарки могут автоматизировать подбор водителей, а водители получают доступ к предложениям без лишних хлопот.

«Таким образом, продукт создает иную модель взаимодействия между участниками рынка. Это часть нашей стратегии по трансформации из классической площадки объявлений в технологическую платформу для многосоставных сделок с большим количеством участников», – пояснил Егоренков.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый доступный внедорожник с полным приводом появится в России.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Фонтанка.ру»