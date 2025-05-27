Сервисы такси отказываются от названия «такси»

Агрегаторы такси стали переходить на схему аренды машины с водителем

В РФ агрегаторы такси начали отказываться от одноименного названия. Сервисы начинают работать по схеме аренды машины с водителем в целях избежания последствий принятия закона о такси.

Новые меры вступят в силу в большинстве регионов России с 1 марта 2026 года. Закон предусматривает обязательное оформление медицинской страховки, технического осмотра. Также у водителей необходимо наличие путевого листа.

Предполагается, что смена вида перевозок поможет агрегаторам сэкономить. Работа по схеме аренды считается отдельным видом перевозки. Около 30% водителей уже отказались от статуса «такси».

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Источник: «Известия»