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Сервисы такси отказываются от названия «такси»

Агрегаторы такси стали переходить на схему аренды машины с водителем

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В РФ агрегаторы такси начали отказываться от одноименного названия. Сервисы начинают работать по схеме аренды машины с водителем в целях избежания последствий принятия закона о такси.

Новые меры вступят в силу в большинстве регионов России с 1 марта 2026 года. Закон предусматривает обязательное оформление медицинской страховки, технического осмотра. Также у водителей необходимо наличие путевого листа.

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Предполагается, что смена вида перевозок поможет агрегаторам сэкономить. Работа по схеме аренды считается отдельным видом перевозки. Около 30% водителей уже отказались от статуса «такси».

Ранее «За рулем» сообщал, что назван самый популярный в России китайский седан.

Источник: «Известия»

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 12
27.05.2025 
Фото:Unsplash
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