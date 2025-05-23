Какие машины допустят к работе в такси: не список, а правила

Для работы в такси пока подпадают машины трех брендов: Лада, Москвич и Эволют

Сегодня по медиапространству массово расходится якобы утвержденный перечень автомобилей, разрешенных для закупки в такси. Его публикуют, комментируют, пересылают, но одно в этой истории неправда – самого списка нет. Он не утвержден и не опубликован! Вместо этого вступил в силу закон, подписанный президентом, который устанавливает общие критерии, а не конкретные модели. Автомобиль либо соответствует этим критериям, либо нет. Поэтому можно только в общем предполагать, каким будет этот список.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Приплели в этот список и Haval, и BAIC, и Kaiyi... Сразу виден уровень экспертов! Под нынешние критерии – 3200 локализационных баллов или сборка по СПИКам, заключенным с 2022 года, пока подпадают машины трех брендов: Лада, Москвич, Эволют. Кроме того, у правительства есть право дополнять этот список автомобилями, которые будут собираться по новым СПИКам, поэтому в перспективе перечень может быть расширен. Премиальных тарифов вся эта история, фактически, не касается, поскольку это другой вид перевозок. Бизнес-такси – это перевозка по заказу, без шашечек, принятый закон здесь не работает.

«За рулем» также обратился за уточнением по предполагаемой модели к производителю Evolute и получил такой ответ: «Электромобили Evolute соответствуют требованиям нового закона о такси, поскольку собираются в России и проходят по критериям локализации. Например, модель i-PRO уже доказала свою эффективность в таксопарках благодаря низкой стоимости владения, невысокой цене (1 499 000 рублей) и надежности. Кроме того, марка Evolute занимает первое место по продажам электромобилей в стране за последние 2,5 года, что подтверждает ее востребованность и готовность к массовой эксплуатации».



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Источник: Я за рулем Maxim Kadakov/Telegram