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Не знаешь, где Кремль? Заплатишь штраф

В Москве предлагают штрафовать таксистов без аттестации по знанию города

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В Мосгордуму внесен проект поправок к столичному КоАП, который вводит новую статью 10.14 о нарушениях со стороны водителей такси. Согласно документу, таксистам, не прошедшим обязательную аттестацию, может грозить штраф в 5 тыс. руб. Проверка включает знание городских ориентиров – больниц, школ, вокзалов, госучреждений, а также правил перевозки багажа и поведения в нештатных ситуациях.

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Обязательная аттестация введена в Москве и Подмосковье с 1 марта 2025 года. Это стало возможным после вступления в силу федерального закона о такси 1 сентября 2023 года. Региональные власти получили право устанавливать собственные правила проверки водителей. Однако, как отмечают депутаты из «Единой России», в действующем порядке не предусмотрены санкции за отказ от прохождения теста.

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Аналогичная инициатива уже принята в первом чтении Мособлдумой.

Аттестацию можно пройти очно в пяти центрах или онлайн. Тест длится 20 минут, нужно ответить на 8 вопросов из 10. На сегодня вариантов вопросов насчитывается около 300. По данным столичного Дептранса, 80% водителей успешно сдают с первого раза.

В Москве и области зарегистрировано более 200 тыс. такси, из них ежедневно на линию выходят около 96 тыс. машин.

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Источник: «Коммерсант»

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Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 24
20.05.2025 
Фото:Depositphotos
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