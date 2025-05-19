Не сдавших экзамен таксистов будут штрафовать на 5 тыс. рублей

Таксистам в Подмосковье грозят штрафы за отсутствие обязательной аттестации

В Московской области планируют ввести штрафы в размере 5 тыс. рублей для водителей такси, не прошедших обязательную аттестацию. Законопроект был одобрен в первом чтении на заседании Мособлдумы. Аналогичная мера рассматривается и в Москве.

Контроль за соблюдением новых требований будет возложен на сотрудников областного Минтранса. Аттестация включает проверку знаний по расположению ключевых объектов – от транспортной инфраструктуры до учреждений здравоохранения и образования, а также навыки взаимодействия с экстренными службами.

Замминистра транспорта Подмосковья Султан Гумов отметил, что наличие таких знаний напрямую влияет на безопасность перевозок и качество обслуживания. На данный момент, по его словам, никакой ответственности за отсутствие аттестации не предусмотрено, несмотря на её обязательный характер с 1 марта 2025 года. Согласно данным системы «Аналитика работы такси», из примерно 400 тыс. зарегистрированных водителей уже более 40% прошли проверку. Экзамен включает 10 случайных вопросов из 300, и на них отводится 20 минут.

Обязательная аттестация для водителей такси в Москве и Московской области начала действовать с 1 марта 2025 года, ранее это было по желанию. Водители такси, которые не сдали тестирование, отключаются от заказов до момента успешного прохождения теста.

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Источник: ТАСС