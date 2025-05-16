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Как новый закон о такси затронет таксистов — наглядный график

Новому закону соответствует лишь 11% машин, используемых самозанятыми таксистами

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Только 11% частично занятых таксистов в России имеют автомобиль, способный соответствовать новому законопроекту о локализации такси, сообщил Аналитический центр (АЦ) при правительстве РФ. Расходы на приведение парка такси в соответствие с законопроектом по карману далеко не каждому, отмечают в АЦ. Сильнее других пострадают «частично занятые» водители, играющие ключевую роль на рынке сразу пяти федеральных округов.

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По данным АЦ, в Сибирском округе под новые требования подходит лишь 2% автомобилей частично занятых водителей, в Дальневосточном – не набирается и одного процента. А наибольшее значение отмечено в Северо-Кавказском округе: там 20% автомобилей соответствуют новому закону.

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Напомним, по законопроекту, для включения автомобиля в реестр такси сумма баллов его локализации должна соответствовать требованиям, установленным для госзакупок – или же автомобиль должен быть произведен в рамках СПИКа, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года. Предстоит массовая смена машин, и в АЦ считают, что новый закон вызовет уход примерно половины работающих сегодня водителей. Если законопроект будет одобрен, требования вступят в силу с 1 марта 2026 года.

Источник: ac.gov.ru

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 25
16.05.2025 
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