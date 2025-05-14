Цены на такси могут значительно вырасти

Эксперты прогнозируют рост цен на такси после принятия закона о локализации

Как ранее сообщал «За рулем», Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект, регулирующий требования к локализации автомобилей такси. По законопроекту, для включения автомобиля в реестр такси сумма баллов его локализации должна соответствовать требованиям, установленным для госзакупок – или же автомобиль должен быть произведен в рамках СПИКа, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года. Если законопроект будет одобрен, требования вступят в силу с 1 марта 2026 года.

Закон не предписывает самозанятым водителям менять авто – они могут использовать автомобиль, пока он не выработает свой ресурс. Однако таксопаркам предстоит массовая замена машин – и ряд экспертов считает, что новый закон может привести к росту цен на услугу.

«Таксопарки будут устаревать, также большой отток водителей пойдет в доставку, поскольку в этой сфере подобных требований нет. В результате усугубится дефицит водителей, что приведет не только к увеличению цен, но и к более длительному ожиданию такси», – считает председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.

Эта цитата – комментарий к исследованию Аналитического центра при правительстве (АЦ), в котором сообщается, что новый закон приведет к уходу до 507 тысяч таксистов из отрасли. Чтобы соответствовать новым требованиям, занятым в такси сотрудникам понадобится 289 млрд рублей для обновления автопарка. А для замены одной машины частично занятому таксисту нужно будет потратить порядка 471 тыс. рублей, утверждают аналитики. Срок окупаемости при этом составит не менее 16 лет – и это без учета роста тарифов. На данный момент только 20% машин в таксопарках с арендой подходят под критерии локализации.

Получается, без обновления таксопаркам действительно не обойтись. Соответствующие опубликованным требованиям новые машины стоят примерно в 2,1 раза дороже подержанных. Еще одно интересное сравнение, дающее контекст этой теме: за последние три года цены на новые российские автомобили выросли на 26%, а на новые иностранные автомобили – на 7%. В данный момент под требования подходят четыре модели АВТОВАЗа (это Lada Granta, Vesta, Iskra и Aura), Москвич-3, Москвич-6, XCITE X-Cross 7 и X-Cross 8, а также электромобили Evolute i-Pro и i-Joy.

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Источник: Газета.ру, РБК, Максим Кадаков